Solo Murders in the Building Stagione 2 Episodio 7 data di uscita e anteprima

L’episodio 6 della stagione 2 di Only Murders in the Building si è concluso con un grande cliffhanger ha lasciato i fan al limite posti per l’episodio 7.

Presentiamo in anteprima l’episodio 7, confermando la data e l’ora di uscita, e forniamo anche un programma di rilascio per il resto di questa stagione.

Creata da Steve Martin e John Hoffman per Hulu, Only Murders in the Building è una commedia poliziesca con Steve, Martin Short e Selena Gomez nei panni di residenti nell’edificio titolare che condividono la passione per il vero crimine.

Solo Murders in the Building Stagione 2 Episodio 7 data e ora di uscita

L’uscita dell’episodio 7 di Only Murders in the Building 2 è prevista per martedì 2 agosto 2022 su Hulu e Disney Plus.

I servizi di streaming presentano in anteprima i nuovi episodi a Midnight PT, che si traduce in quanto segue per il resto del mondo:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora dell’Australia: 16:30 ACDT

Anteprima episodio 7

Numerosi eventi sono accaduti durante l’episodio 6, intitolato Performance Review, tra cui l’indagine di Poppy e Cinda sul passato di Mabel, gli incontri segreti di Charles con Jan che sono stati rivelati e l’attesa ansiosa di Oliver per vedere se è lui il padre.

Anche l’episodio 6 si è concluso con un grande cliffhanger, quando a Charles e Oliver è stato inviato un video da Will of Mabel che presumibilmente accoltellava un uomo incappucciato sulla metropolitana.

L’episodio 7 tratterà probabilmente per primo il presunto attacco di Mabel, che garantisce la reclusione per il personaggio, ma è stato tutto un atto?

Oliver probabilmente riceverà indietro i risultati dei suoi test, ci sono problemi anche per la relazione tra Alice e Mabel e Poppy potrebbe aiutare ulteriormente il trio trasmettendo maggiori informazioni su Cinda e sui corpi.

Quanti episodi ci sono in Only Murders in the Building Stagione 2?

Only Murders in the Building La stagione 2 ha dieci episodi questa volta, contenenti lo stesso conteggio degli episodi della prima stagione.

26-35 minuti è la durata media per gli episodi dello spettacolo e ogni puntata viene rilasciata settimanalmente su Hulu e Disney Plus.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi che conosciamo finora e le date di uscita dello show per intero:

Episodio 1 Persone di interesse – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 Episodio 2: Incorniciato – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 Episodio 3: L’ultimo giorno di Bunny Folger – 5 luglio 2022

– 5 luglio 2022 Episodio 4: Qui ti sta guardando – 12 luglio 2022

– 12 luglio 2022 Episodio 5: Il racconto – 19 luglio 2022

– 19 luglio 2022 Episodio 6: Valutazione delle prestazioni – 26 luglio 2022

– 26 luglio 2022 Episodio 7: TBA – 2 agosto 2022

Episodio 8: TBA – 9 agosto 2022

Episodio 9: TBA – 16 agosto 2022

Episodio 10: TBA – 23 agosto 2022

Solo Murders in the Building è ora in streaming su Hulu.

