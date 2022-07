Solo Murders in the Building Stagione 2 Episodio 6 data di uscita e anteprima

**Attenzione – Spoiler in vista per Solo omicidi nell’edificio**

La stagione 2 di Only Murders in the Building si sta scaldando su Hulu e Disney Plus mentre raggiungiamo il punto a metà delle indagini del trio sull’assassino di Bunny.

Con un altro episodio in uscita questa settimana, i fan sono ansiosi di saltare al prossimo episodio e confermiamo la data e l’ora di uscita dell’episodio 6 della seconda stagione e discutiamo la trama.

Creata da Steve Martin e John Hoffman per Hulu, Only Murders in the Building è una commedia poliziesca con Steve, Martin Short e Selena Gomez nei panni di residenti nell’edificio titolare che condividono la passione per il vero crimine.

Solo Murders in the Building Stagione 2 Episodio 6 data di uscita

L’uscita dell’episodio 6 di Only Murders in the Building 2 è prevista per martedì 26 luglio 2022 su Hulu e Disney Plus.

I servizi di streaming presentano in anteprima i nuovi episodi a Midnight PT, che si traduce in quanto segue per il resto del mondo:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora dell’Australia: 16:30 ACDT

Anteprima episodio 6

L’episodio 5 ha visto Charles, Mabel e Oliver avvicinarsi al sospetto di Bunny portando Jan a bordo per aiutare nelle indagini.

La CCTV ha anche rivelato che Bunny stava cenando con un uomo sconosciuto il giorno prima della sua morte, il che prepara bene l’episodio 6.

L’uomo sconosciuto sarà una persona di interesse durante l’episodio 6 mentre il trio tenta di scoprire la sua identità.

Oliver ha anche chiesto se Teddy fosse il vero padre di Will nell’episodio precedente, il che significa che avrebbe potuto confrontarsi con il padre durante l’episodio 6.

Only Murders In The Building – “The Tell” – Episodio 205 – Mabel ospita una festa per un pubblico di artisti eclettici che ha anche un doppio scopo per fumare un bugiardo in mezzo al trio. Oliver fa affidamento su un gioco di società e su un’era che secondo lui tira fuori il meglio di lui per scoprire la verità e qualsiasi potenziale killer psicopatico. Mabel (Selena Gomez) e Charles (Steve Martin), mostrati. (Foto di: Craig Blankenhorn/Hulu)

Quanti episodi ci sono in Only Murders in the Building Stagione 2?

Only Murders in the Building Stagione 2 ha dieci episodi per completare la sua seconda stagione, seguendo lo schema della prima stagione.

Le rate durano tra i 26 e i 35 minuti e la stagione 2 segue il programma di uscita settimanale su Hulu e Disney Plus.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi che conosciamo finora e il programma di uscita dello show per intero:

Episodio 1 Persone di interesse – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 Episodio 2: Incorniciato – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 Episodio 3: L’ultimo giorno di Bunny Folger – 5 luglio 2022

– 5 luglio 2022 Episodio 4: Qui ti sta guardando – 12 luglio 2022

– 12 luglio 2022 Episodio 5: Il racconto – 19 luglio 2022

– 19 luglio 2022 Episodio 6: TBA – 26 luglio 2022

Episodio 7: TBA – 2 agosto 2022

Episodio 8: TBA – 9 agosto 2022

Episodio 9: TBA – 16 agosto 2022

Episodio 10: TBA – 23 agosto 2022

Solo Murders in the Building è ora in streaming su Hulu.

