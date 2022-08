Solo i fan di Murders sono stati felicissimi del cameo di Paul Rudd che ha dato vita alla terza stagione

*ATTENZIONE: spoiler in vista per Only Murders in the Building*

La seconda stagione di Only Murders in the Building ha portato i fan in un viaggio tortuoso pieno di colpi di scena mentre il mistero dell’omicidio di Bunny Folger è stato lentamente svelato.

Alla fine, il finale è arrivato e ha completamente infranto molte teorie sull’identità dell’assassino di Bunny.

Tuttavia, una volta che il mistero è stato risolto, c’è stata un’ultima sorpresa per i fan di Only Murders in the Building poiché la fine dell’episodio ha visto l’amata superstar della recitazione Paul Rudd fare un cameo inaspettato.

Paul Rudd cameo in Only Murders in the Building

Dopo che l’identità dell’assassino di Bunny è stata rivelata e Oliver ha ricevuto una chiamata per dirigere un’imminente produzione di Broadway, il finale fa un balzo in avanti di un anno nel futuro fino alla serata di apertura.

Protagonista dello spettacolo è il famoso attore di teatro Ben Glenroy, interpretato da Paul Rudd, ma mentre esce dal suo camerino, c’è tensione nell’aria mentre descrive un litigio tra lui e un co-protagonista.

Dopo alcune parole di incoraggiamento di Oliver, Ben sale sul palco dove viene accolto da detto co-protagonista, Charles, ei due condividono un’accesa conversazione.

Charles avverte Ben di “stare lontano da lei” e dice minacciosamente “So cosa hai fatto”.

Qualche istante dopo, si alza il sipario e lo spettacolo inizia con Ben da solo sul palco. Tuttavia, dopo alcune righe di dialogo, le cose prendono una piega inaspettata quando Ben si ferma prima di crollare sul palco, morto.

Come il cameo imposta il mistero della terza stagione

Come il sanguinoso omicidio di Bunny nel finale della stagione 1, la drammatica morte di Ben negli ultimi momenti della seconda stagione stuzzica magnificamente il mistero della prossima terza stagione, che è stata confermata a luglio.

Ci sono già diversi fili del mistero che sono stati rivelati, il primo dei quali è che Charles e Ben erano in disaccordo tra loro dopo un litigio irascibile, con Ben che ha persino suggerito ad Oliver di voler uccidere Charles.

Charles suggerisce che una donna potrebbe essere stata coinvolta nella loro disputa con il suo avvertimento di “stare lontano da lei”, suggerendo potenzialmente che il personaggio di Paul Rudd potrebbe aver tentato di corteggiare Mabel o forse la nuova ragazza di Charles, la truccatrice Joy.

Il collasso di Ben e il fatto che stesse tossendo mentre andava sul palco indicherebbero anche che era stato avvelenato, potenzialmente prima di lasciare il suo camerino.

In quanto tale, la nostra prima previsione per l’assassino sarebbe stata la fidanzata truccatrice di Charles, Joy, poiché potrebbe essere stata in grado di avvelenare segretamente Ben mentre era nel suo camerino dopo che lui e Charles l’hanno litigato.

Se questo dovesse essere il caso, dimostrerebbe sicuramente che Charles ha un tipo dopo essere uscito anche con Jan nella prima stagione, che si è rivelato essere l’assassino di Tim Kono.

Solo i fan di Murders reagiscono al cameo inaspettato di Paul Rudd

Paul Rudd è cresciuto fino a diventare uno degli attori più famosi e amati di Hollywood nel corso della sua carriera e il suo inaspettato cameo in Only Murders in the Building ha sicuramente conquistato i fan.

Un fan su Twitter ha scritto: “In quanto amante sia di Paul Rudd che di “Only Murders in the Building”, sono davvero entusiasta che si unisca al cast”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Questo spettacolo è onestamente uno dei più grandi mai esistiti. Che finale è stato. E PAUL RUDD!!!!! Non vedo l’ora per la prossima stagione omg.

“Non posso credere che S3 parli dell’assassinio di Paul Rudd, ma io amo questo show”, ha commentato questo fan.

Questo utente di Twitter ha detto: “Only Murders è così buono, non mi aspettavo Paul Rudd, lo adoro”.

Un altro fan era già eccitato dalla prospettiva di approfondire un altro mistero: “Paul Rudd nella terza stagione di Only Murders?? Si! Come il doppio del mistero e del divertimento. Così anticipato per la prossima stagione, come di cosa stavano parlando lui e Charles prima dell’inizio dello spettacolo? Questo sarà un altro mistero da risolvere”.

E infine, questo fan ha riassunto il finale, dicendo: “Solo il finale di Murders è stato favoloso! Sono senza parole! Sono senza parole! Sono scioccato, con il cuore spezzato, sbalordito e felicissimo allo stesso tempo! Non vedo l’ora fisicamente per la stagione 3! Lo spettacolo già mi manca troppo! Ma quel cliffhanger! PAUL RUDD IN SOLO Omicidi!!!!!”

Solo Murders in the Building stagione 2 è disponibile per lo streaming completo su Hulu e Disney+ a livello internazionale dopo che il finale è andato in onda il 23 agosto 2022.

