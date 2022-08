Solo i fan di Murders perplessi dall’assenza di Amy Schumer nella seconda stagione

*ATTENZIONE: spoiler in vista per Only Murders in the Building*

La seconda stagione di Only Murders in the Building ha portato i fan in un viaggio tortuoso pieno di colpi di scena mentre il mistero dell’omicidio di Bunny Folger è stato lentamente svelato.

Un sacco di volti nuovi hanno fatto sentire la loro presenza all’Arconia, tra cui Alice di Cara Delevingne e una versione romanzata di Amy Schumer che interpreta se stessa.

Tuttavia, da quando è stata presentata nel primo episodio di Only Murders in the Building stagione 2, Amy Schumer è stata notevolmente assente con i fan che si sono rivolti ai social media per riflettere sulla sua scomparsa.

L’apparizione di Amy Schumer in Only Murders in the Building stagione 2

Amy Schumer è stata introdotta nella seconda stagione di Only Murders in the Building come una versione romanzata di se stessa.

Lei e Oliver si sono incrociati in uno degli ascensori dell’Arconia ed è stato rivelato che si era trasferita nell’appartamento recentemente lasciato libero dalla leggenda della musica Sting.

Dopo il successo del podcast, Amy ha proposto a Oliver di voler creare una serie TV basata sugli eventi della serie e ha suggerito che avrebbe interpretato Jan.

Amy è diventata una sospettata inconsapevole dell’omicidio di Bunny Folger dopo che il famoso dipinto di Rose Cooper è apparso nel suo appartamento, ma in seguito si è rivelato un falso.

È scomparsa dall’episodio 2

Nonostante sia stata un nuovo volto notevole nei primi due episodi, Amy Schumer è stata completamente assente dal resto della stagione.

Non solo non appare, ma viene anche a malapena menzionata dal trio centrale dello spettacolo mentre il caso si svolge.

Tuttavia, una spiegazione dietro la sua scomparsa può essere trovata nell’episodio 2 in quanto potrebbe semplicemente essere che stava aspettando dietro le quinte che Charles, Oliver e Mabel risolvessero la morte di Bunny poiché erano sospettati del suo omicidio e ci è stato detto che gli avvocati di Schumer le sconsigliò di lavorare con loro se si fossero rivelati colpevoli.

In quanto tale, forse ciò significherà che Amy tornerà nella stagione 3 ora che il trio è in chiaro per la morte di Bunny.

Solo i fan di Murders perplessi dall’assenza di Amy Schumer

Dopo la sua introduzione di alto profilo nell’episodio 1, l’assenza di Amy Schumer dal resto della stagione 2 è diventata un grande argomento di discussione tra i fan di Only Murders in the Building con molti che si sono rivolti ai social media per esprimere i propri pensieri.

La scorsa settimana, un fan su Twitter ha scritto: “Nove episodi in e Only Murders non hanno ancora dimostrato in modo convincente il motivo per cui Amy Schumer e Cara Delevingne dovessero essere qui”.

Mentre un altro ha aggiunto dopo il finale: “Dieci episodi, così tante domande hanno risposto, ma l’unica cosa che non riesco a capire è cosa stesse facendo Amy Schumer in OMITB?? Come perché? Non capisco”.

“Allora perché Amy Schumer era in Only Murders in the Building?” ha chiesto questo tifoso. “Era presente per tipo due episodi e non ha avuto alcuno scopo.”

Questo fan ha commentato: “Mi piace il modo in cui hanno interrotto la trama con Amy Schumer molto velocemente”.

Un altro fan ha chiesto: “Quindi… Only Murders in the Building ha dimenticato che Amy Schumer si è trasferita o fa parte dello scherzo?”

E alla fine, questo fan ha commentato: “Qual era il motivo per cui Amy Schumer si è presentata nei primi due episodi di Only Murders in the Building e dopo non è stata letteralmente nemmeno menzionata”.

Solo Murders in the Building stagione 2 è disponibile per lo streaming completo su Hulu e Disney+ a livello internazionale dopo che il finale è andato in onda il 23 agosto 2022.

