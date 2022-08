Solo i fan di Murders in the Building si sono “confusi” dopo il finale “emozionante” pieno di colpi di scena

L’attesa è finita per l’episodio finale di Only Murders in The Building. Il pezzo forte della seconda stagione, che è stato rilasciato oggi, risolve il mistero che circonda l’omicidio di Bunny Golder e i fan hanno dei sentimenti al riguardo.

*ATTENZIONE: SPOILER SOLO PER OMICIDI IN FIERA EDILIZIA E FINALE CITATI*

Tutto è iniziato dopo che tre sconosciuti con un’ossessione per il vero crimine si sono trovati coinvolti in un vero omicidio da risolvere. Si sono legati per la prima volta al podcast sul vero crimine di Cinda Canning (Tina Fey), che ha portato i tre a crearne uno proprio.

Avanti veloce, Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short) si vedono risolvere un misterioso crimine cercando di andare a fondo della morte di Bunny. Mentre scavano sempre più a fondo, scoprono la vera identità di Poppy (Adina Versionen).

Un mistero di omicidio volge al termine

La seconda stagione di Only Murders in The Building è iniziata alla grande, ma è finita più forte. Ci sono stati molti dubbi, risultati e confessioni che sono emersi in relazione alla misteriosa morte di Bunny e alla vera identità di Poppy White.

Come gli spettatori hanno già appreso dalla scorsa stagione, tutti potrebbero essere sospetti fino a quando il finale non rivela il vero criminale. Dall’inizio della seconda stagione sono sorti dubbi su chi abbia ucciso il presidente del consiglio di amministrazione di Arconia, Bunny Folger.

Molti indizi nascosti irrisolti sembrano accumularsi su chi è responsabile dell’accoltellamento della donna. Dopo le numerose false piste del finale, l’assassino di Bunny viene finalmente rivelato.

In altre parole, Poppy non è chi ha detto di essere, e la sua vera identità è stata uno shock. Tuttavia, i capi della TV hanno lasciato indizi nascosti negli episodi precedenti, che si uniscono solo quando viene rivelata la risposta. Chi avrebbe mai pensato che un assistente oberato di lavoro e sottovalutato che lavorava sotto Cinda Canning sarebbe stato responsabile di un omicidio?

La reazione dei fan al finale “emozionante”.

Mentre i fan hanno trasmesso in streaming il finale di Only Murders in the Building, molti hanno iniziato a condividere le loro reazioni dal vivo. Con molti colpi di scena e cliffhanger, gli spettatori della serie avevano bisogno di tempo per elaborare l’episodio scioccante.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ho appena finito il finale dei soli omicidi nell’edificio! Oddio, così tanti plottwist!!! E alla fine è stato confuso chi fosse quel ragazzo nel teatro sono così confuso lol #onlyMudersInTheBuilding #onlymurders — s (@selenermg) 23 agosto 2022

Visualizza Tweet

Il sorprendente cameo di Paul Rudd

Artisti del calibro di Cara Delevigne, Amy Schumer, Da’Vine Joy Randolph e Sting sono alcuni dei volti delle celebrità che hanno fatto cameo sorprendenti come se stessi o come personaggi chiave per risolvere l’omicidio nell’edificio.

L’episodio della bomba finale includeva l’apparizione inaspettata nientemeno che di Paul Rudd. Mentre il finale lampeggia un anno nel futuro della serata di apertura, Paul Rudd fa il suo ingresso nei panni dell’attore teatrale Ben Glenroy.

Mentre la faida tra lui e Charles si svolge pochi minuti prima del grande spettacolo sulle accuse “So cosa hai fatto”, lo spettacolo inizia. Tuttavia, dopo che Ben ha recitato alcune righe del suo dialogo, cade sul palco e muore.

Mentre il pubblico osserva scioccato, Mabel si alza e dice: “Devi prendermi in giro, cazzo”.

Un’altra morte misteriosa è destinata a girare la testa nella prossima terza stagione.

