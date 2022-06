Solo i fan di Murders in the Building elogiano il posto come ospite di Shirley MacLaine

**Attenzione – Spoiler in vista per Only Murders in the Building Stagione 2**

Solo omicidi nell’edificio è tornato su Hulu solo otto mesi dopo il finale della prima stagione e c’è già molto da disfare.

Riveliamo il posto per gli ospiti che l’attore e cantante Shirley MacLaine sta riempiendo, vediamo cosa dicono i fan sul cameo online e forniamo una guida agli episodi e un programma di rilascio per la seconda stagione.

Creato da Steve Martin e John Hoffman per Hulu, Solo omicidi nell’edificio è una commedia poliziesca con Martin, Martin Short e Selena Gomez nei panni di residenti nell’edificio titolare che condividono la passione per il vero crimine.

Solo omicidi nell’edificio | Trailer ufficiale della seconda stagione | Disney Plus Hotstar BridTV 10520 Solo omicidi nell’edificio | Trailer ufficiale della seconda stagione | Disney Plus Hotstar https://i.ytimg.com/vi/gTADZ2Ule_8/hqdefault.jpg 1034929 1034929 centro 13872

I fan lodano l’arrivo di Shirley MacLaine

Senza tempo da perdere, fan di Solo omicidi nell’edificio è andato su Twitter per applaudire il casting della seconda stagione, affermando che il personaggio di Shirley MacLaine era “geniale”:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro La guest star Only Murders In the Building si sta già ritirando è già di livello successivo… Shirley MacLaine è GENIUS — SarahJane (@classic_sjay) 28 giugno 2022

Un altro fan ha anche elogiato la chimica sullo schermo di MacLaine con Steve Martin e sperava che sarebbe tornata per “molti altri episodi”:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Shirley MacLaine e Steve Martin sono così fantastici insieme nel nuovo “Only Murders In The Building”. Spero che sia in molti altri episodi pic.twitter.com/ghYqJu3bV9 — Mark Donaldson (@Oldmankrondas) 28 giugno 2022

Chi interpreta MacLaine in Only Murders in the Building?

La leggendaria attrice e cantante Shirley MacLaine interpreta Leonora Folger in Solo omicidi nell’edificio Stagione 2.

Leonora viene presentata come la madre di Bunny Folger, che visita l’Arconia per condurre le proprie indagini sulla morte di Bunny, inclusa la ricerca di un cimelio di famiglia che potrebbe rivelare alcuni scheletri nell’armadio di Charles.

MacLaine è affiancato da molti altri volti noti nella lista del cast della seconda stagione, tra cui Cara Delevingne e Amy Schumer.

Only Murders In The Building – “Incorniciato” – Episodio 202 – Un memoriale per Bunny Folger offre al nostro trio l’opportunità di interrogare i loro vicini, mentre cercano anche di sbarazzarsi di una prova molto implicante. Uno dei parenti di Bunny fa un’apparizione sorprendente e se pensavi che Bunny fosse una forza, preparati… Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin), Amy Schumer (nel ruolo di se stessa), Barbara (Shirley MacLaine) e Oliver (Martin Short) , mostrato. (Foto di: Barbara Nitke/Hulu)

Guida all’episodio e programma di rilascio della seconda stagione di Only Murders in the Building

Solo omicidi nell’edificio La stagione 2 ha dieci episodi per completare la sua seconda serie, continuando lo schema della prima stagione dello show.

Ogni puntata dura dai 26 ai 35 minuti e la stagione 2 viene rilasciata in un formato settimanale su Hulu.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi che conosciamo finora e riveliamo il programma di uscita dello show per intero:

Episodio 1 Persone di interesse – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 Episodio 2: Incorniciato – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 Episodio 3: L’ultimo giorno di Bunny Folger – 5 luglio 2022

– 5 luglio 2022 Episodio 4: TBA – 12 luglio 2022

Episodio 5: TBA – 19 luglio 2022

Episodio 6: TBA – 26 luglio 2022

Episodio 7: TBA – 2 agosto 2022

Episodio 8: TBA – 9 agosto 2022

Episodio 9: TBA – 16 agosto 2022

Episodio 10: TBA – 23 agosto 2022