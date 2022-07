Solar Opposites stagione 4 vedrà la serie di successo trasformarsi in The Office

La stagione 4 di Solar Opposites è stata confermata con gli showrunner che hanno rivelato come la serie avrà un nuovo look, simile a The Office.

Non mancano certo le serie animate per adulti disponibili per lo streaming in tutto il mondo, ma non ci sono molti spettacoli così popolari in tutta la galassia come Solar Opposites.

La serie di successo ha appena presentato in anteprima la sua terza stagione di 11 episodi, che continua a basarsi sulle valutazioni e sulle recensioni eccezionali che hanno catapultato Solar Opposites al successo della critica.

La buona notizia è che il futuro di Solar Opposites rimane estremamente luminoso, con la già rinnovata stagione 4 destinata a prendere una svolta piuttosto insolita… la sigla di apertura di Cue The Office.

Solar Opposites stagione 4 confermata per essere in produzione

Mentre molti fan delle serie animate devono spesso attendere annunci ufficiali di rinnovo, la community di Solar Opposites può tirare un sospiro di sollievo sapendo che la stagione 4 è già stata confermata.

L’annuncio è stato effettivamente fatto nel giugno 2021, tramite Deadline, solo pochi mesi dopo l’arrivo della seconda stagione su Hulu. Tuttavia, un’altra avventura di fantascienza con la famiglia aliena preferita da tutti non è stata certo una sorpresa per i fan dello show.

Non solo Solar Opposites non ha raggiunto alcun tipo di conclusione sulla trama principale, ma la serie ha anche mantenuto i suoi ottimi ascolti durante la sua terza stagione trasmessa di recente. Hulu stesso ha notato, tramite Deadline, “che lo spettacolo è stata la prima commedia Hulu Original più vista dell’anno”.

Insieme a questo con valutazioni eccellenti dell’86% su Rotten Tomatoes e 8/10 su IMDB, è un presupposto ragionevole che Hulu mungerà Solar Opposites per tutte le stagioni che i creatori desiderano – nessuna lamentela da noi qui a HITC o dai fan di tutto il mondo in merito futuro della serie.

Una data di uscita per Solar Opposites stagione 4 purtroppo non è stata ancora rivelata né dagli showrunner né da Hulu, ma i fan possono aspettarsi che la serie di fantascienza ritorni intorno all’estate 2023. Ciò sarebbe in accordo con il ciclo di produzione delle stagioni precedenti, così come una dichiarazione dello showrunner Mike McMahan a Movieweb, il quale ha affermato che la sceneggiatura della quarta stagione era quasi completa ma che “ci vuole un anno per animarla”.

I creatori spiegano quali cambiamenti aspettarsi nella stagione 4

Parlando a Movieweb, gli showrunner Mike McMahan e Josh Brycel hanno spiegato come Solar Opposites prenderà una svolta piuttosto drastica, se non banale, nella stagione 4.

McMahan ha spiegato come “Quando iniziamo la quarta stagione, è diventato uno spettacolo da ufficio ed è davvero uno spettacolo da ufficio più diretto. Ma non preoccuparti, perché Terry e Korvo non possono impegnarsi a farlo bene”.

“Si risolve. Non nel primo episodio, e ci vuole un minuto, ma volevamo davvero concludere la stagione dicendo: “Ehi, indovina un po’? La prossima stagione sarà come The Office!” Basta cambiarne un po’ la dinamica. Little Buddy è ancora lì, tipo, le cose che non ti aspetti e le cose che non ottieni in uno spettacolo di animazione lineare in rete sono il nostro pane quotidiano. – Mike McMahan, tramite Movieweb.

È interessante notare che gli showrunner sono stati anche pieni di lodi per Hulu e Disney, che hanno permesso loro di apportare tali modifiche alla serie nella prossima quarta stagione.

Brycel ha osservato come “Hulu è fantastico. Sono il miglior partner. Voglio dire, li prendiamo in giro continuamente, ci prendiamo costantemente delle cose e pensiamo che diranno sicuramente di no, e loro non dicono di no. Sono un partner straordinario e raramente hanno detto di no a qualcosa, a meno che non prendiamo in giro le cose di Star Wars”.

“Sì, alla Disney non piace che prendiamo in giro l’IP Disney. Il modo in cui Hulu dice di sì alle cose è come quando mio figlio dice: “Farò qualcosa di stupido” e io: “Va bene. Devi imparare, immagino. – Mike McMahan, tramite Movieweb.

Un altro episodio di Solar Opposites è rimasto nel 2022

La buona notizia è che ci sarà un altro episodio della terza stagione di Solar Opposites che sarà presentato in anteprima nel corso del 2022.

Quando la serie è stata rinnovata, è stato confermato che la stagione 3 sarebbe composta da 12 episodi in totale; tuttavia, la serie ha rilasciato solo 11 puntate su Hulu.

Ci sono rapporti secondo cui l’episodio finale della stagione 3 sarà uno speciale di Halloween, con un post su Reddit che afferma che “A Sinister Halloween Scary Opposite” sarà presentato in anteprima nell’ottobre 2022.

