“Solar Opposites” rinnovato per la quinta stagione da Hulu – Scadenza

opposti solari non ha nemmeno iniziato la sua quarta stagione e Hulu ne vuole già di più: lo streamer ha annunciato oggi al New York Comic-Con di aver rinnovato la serie per una quinta stagione.

La quarta stagione della commedia, composta da 12 episodi, non debutterà fino al prossimo anno. La terza stagione della serie è stata presentata in anteprima il 13 luglio e lo speciale di Halloween Speciale solare degli opposti spaventosi di Halloween sinistro caduto il 3 ottobre.

Co-creato da Justin Roiland (Rick & Morty) e Mike McMahan (Star Trek: Lower Decks), Solar Oppostis è incentrato su una squadra di quattro alieni che sono equamente divisi sul fatto che la Terra sia terribile o fantastica. Korvo (Justin Roiland) e Yumyulack (Sean Giambrone) vedono solo l’inquinamento, il consumismo grossolano e la fragilità umana, mentre Terry (Thomas Middleditch) e Jesse (Mary Mack) amano la TV, il cibo spazzatura e le cose divertenti.

La commedia animata è prodotta da Roiland, McMahan e Josh Bycel ed è prodotta da 20th Television Animation.

Le altre articolazioni animate di Hulu nelle opere sono Lo spettacolo dei Paloni! Speciale Halloween!fissato per il 17 ottobre, e la commedia per adulti Uomo Koala per gli originali Hulu.