Siobhán Cullen dirigerà la commedia drammatica irlandese “Obituary”, coprodotta da Megamedia, APC Studios per Hulu – Deadline

ESCLUSIVO: APC Studios UK e la società di produzione indipendente irlandese Magamedia stanno co-producendo la commedia drammatica irlandese dark comedy Necrologio esclusivamente negli Stati Uniti per il servizio di streaming Hulu, con RTÉ in Irlanda che pre-acquista la serie.

L’attrice televisiva e teatrale irlandese Siobhán Cullen, i cui recenti crediti includono una commedia drammatica per famiglie Il secco e dramma criminale La lunga chiamata, interpreta Elvira Clancy, un necrologio che lavora in un giornale di una piccola città, che si ritrova improvvisamente pagata dal necrologio a causa dei tagli.

Quando “accidentalmente” uccide un brutto pezzo di lavoro, scopre che potrebbe avere una sete di sangue non sfruttata e punta gli occhi su altri spiacevoli residenti della città. La sua follia omicida colpisce un potenziale intoppo quando il giornale assume un corrispondente attraente del crimine.

La serie in sei parti è scritta dallo sceneggiatore irlandese Ray Lawlor (Le Ceangal), diretto da John Hayes (omicidi di Dublino, Bancroft) e prodotto da Nell Green (L’abbigliamento, La guerra non dichiarata).

Laurent Boissel di APC Studios e Paddy Hayes di Magamedia sono i produttori esecutivi della serie realizzata in associazione con Fís Éireann/Screen Ireland, BAI e The Wrap Fund.

“È stato un vero spasso presentare questo meraviglioso dramma di alto concetto a vari finanziatori e partner di trasmissione negli ultimi anni: un necrologio che ricorre all’omicidio per rimanere in un lavoro”, hanno detto in una dichiarazione congiunta.

“Siamo davvero entusiasti che Hulu e RTE siano già a bordo ed è super eccitante portarlo in produzione ora nell’Irlanda occidentale”, hanno affermato Boissel e Hayes.

Necrologio entrerà in produzione in Irlanda nel 2023 e sarà presentato in esclusiva su Hulu negli Stati Uniti nello stesso anno.

Segna l’ultima serie drammatica irlandese ad attrarre investimenti statunitensi, dopo che la Lionsgate è salita a bordo della serie drammatica TG4 e Streamz Aurora borealecome Deadline ha rivelato all’epoca.

Cullen sta attualmente girando Bodkin per Netflix, dopo una corsa acclamata dalla critica al fianco di Ralph Fiennes in Linea retta pazza al Teatro Il Ponte.

La società di produzione e distribuzione indipendente con sede a Parigi APC Studios è guidata da Emmanuelle Guilbart e Boissel. I suoi APC Studios UK hanno prodotto di recente LUPO per la BBC in coproduzione con Hartswood Films e La luce nella sala con Duchess Productions e Triongl per S4C, Channel 4 e Sundance Now.

Magamedia, con sede a Galway, ha oltre 20 anni di esperienza nell’industria dell’intrattenimento irlandese, con crediti recenti tra cui l’ingresso all’Oscar irlandese Foscad e la fiction televisiva vincente Corpo+Anam con Maria Doyle Kennedy e la commedia drammatica musicale per adolescenti EPIC.