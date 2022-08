Seth Rogen, Tatiana S. Riegel sul montaggio della serie Hit Hulu – Scadenza

Quando la montatrice Tatiana S. Riegel è stata contattata per la prima volta dal regista EP Craig Gillespie per la serie Hulu Pam e Tommyaveva i suoi dubbi sul progetto.

“Simile a come è venuto da me con Io, Tonia, all’inizio ero tipo, ‘Un film su Tonya Harding? Chi vuole vederlo?’”, ricorda Riegel nell’ultima edizione della serie di video di Deadline, The Process. “E poi me l’ha descritto e ho letto la sceneggiatura e ho pensato, ‘Oh mio Dio, ho capito perfettamente'”.

Dopo aver collaborato con Gillespie a progetti che vanno dal 2007 Lars e la vera ragazza attraverso Io, Tonia (per il quale ha ottenuto una nomination all’Oscar) e Crudelia, Riegel dice che è “più sì che mai dubita di nulla” a questo punto, quando si tratta del regista. “Ma devo ammettere che ero ancora tipo, ‘Lily James? Come funzionerà?’”, aggiunge. “E poi mi ha mandato un messaggio con una di quelle prime fotografie e io ho pensato, ‘Oh mio Dio, sarà incredibile.’ Quindi, ero all-in”.

Ambientato nel selvaggio West agli albori di Internet, Pam e Tommy è basato sull’incredibile storia vera del sex tape realizzato da Pamela Anderson (un James completamente trasformato) e Tommy Lee (Sebastian Stan). Rubato dalla casa della coppia dall’appaltatore scontento Rand (Seth Rogen), il video è passato da curiosità clandestina da VHS bootleg a una vera e propria ossessione culturale quando è arrivato sul Web nel 1997. Una storia d’amore, un crimine e un ammonimento riuniti in uno solo , la serie limitata originale in otto parti esplora l’intersezione tra privacy, tecnologia e celebrità, facendo risalire le origini della nostra attuale era della Reality TV a un nastro rubato visto da milioni di persone ma destinato ad avere un pubblico di soli due persone.

Riegel è affiancata nell’episodio di oggi di The Process dal suo collega candidato agli Emmy 2022 Rogen, che molto prima di interpretare Rand ha sviluppato il progetto come produttore esecutivo, avendo opzionato l’articolo di Rolling Stone su cui era basato.

Riegel dice a Rogen che le sue prime conversazioni con Gillespie sulla serie erano incentrate sui suoi primi due episodi, che erano “molto diversi” l’uno dall’altro in termini di tono e storia centrale, con il regista che offre pensieri sull’uso di elementi come la musica e movimento della telecamera. “Il pilot è stato davvero fantastico perché stava impostando la storia e il tuo personaggio, e il tuo personaggio era, per me comunque, molto diverso da qualsiasi cosa ti avessi visto fare. E l’ho amato fin dall’inizio”, dice l’editore a Rogen. “È solo una storia così pazza. Ma mi sono piaciuti molto anche i momenti tranquilli con il tuo personaggio. Quando torni per la prima volta nel tuo appartamento e stai imparando dov’è Rand, dove tutta la sua vita sta andando in pezzi e lo sta trasformando in questo personaggio molto disperato.

È stato nel secondo episodio dello show, “I Love You, Tommy”, che Riegel ha presentato alla considerazione di Emmy, che sarebbe stata in grado di approfondire il retroscena di Pam e Tommy stessi. “E’ un grande flashback e stai attraversando tutta la loro storia d’amore, ma l’ho trovata estremamente carismatica, innocente, euforica e folle”, dice l’editore. “Alla fine, credo [it] costruito una base davvero buona per dove andrà il resto della serie che dovevi avere. Dovevi dedicarci così tanto tempo”.

Mentre Rogen osserva che Gillespie ha uno stile di ripresa in qualche modo insolito, Riegel afferma che il montaggio dei primi tre episodi della serie è diventato “piuttosto facile”, data la sua lunga conoscenza della sensibilità del regista. “È davvero facile perché tutti nello show hanno fatto un ottimo lavoro”, ammette. “Tutte le interpretazioni sono così buone, il lavoro di ripresa è così buono. Il trucco, i costumi e tutto è così buono. Quindi, non c’era mai niente su cui sentivo di dover lavorare.

Più tardi nella sua chiacchierata con Riegel, Rogen approfondisce la sua storia con Pam e Tommy, e perché ha deciso di assumere il ruolo di Rand. “Sono solo un grande fan del crimine maldestro. Il genere degli idioti che commettono crimini è uno dei miei generi preferiti, sottogeneri, comunque lo chiamereste, del cinema”, condivide. “Crescere guardando i fratelli Coen e persino Bottiglia di razzo…quei film che trattano davvero solo di trame criminali inette sono davvero qualcosa di cui sono sempre stato un grande fan, e penso che questo sia il motivo per cui il ruolo sembrava attraente, è riuscire a recitarlo onestamente.

Rogen nota anche che l’episodio degli Emmy di Riegel è il suo preferito, emblematico del risultato complessivo dello show. “E’ stata… una delle poche volte in cui ho lavorato a qualcosa per anni, ma quando lo guardo, mi sto semplicemente godendo e lo sto vivendo come spettatore”, dice. “L’ho adorato e ricordo di aver pensato, ‘Oh, se sto ottenendo questa esperienza da questo e sono stato piuttosto tra le erbacce con questa merda, allora ha un alto potenziale per essere molto divertente per lo spettatore medio .’ E questo è stato davvero eccitante per me”.

In una conversazione con Rogen, Riegel tocca l’innamoramento del cinema e l’inizio dell’attività; trovare un mentore nella defunta Sally Menke, meglio conosciuta per aver tagliato i film di Quentin Tarantino, e la sua esperienza nel supportarla in Pulp Fiction; l’approccio specifico che porta al suo lavoro e il “vero yin e yang” che ha trovato con Gillespie; la gioia che ha trovato nell’apprendere continuamente sul lavoro e altro ancora.

Rogen parla da parte sua all'”interessante regno dei toni” che Riegel ha trattato con i suoi progetti; casting per James e Stan Pam e Tommyruoli principali di ‘; la sua esperienza “grande e interessante”, anche se “strana”, di collaborare con una serie di registi in uno spettacolo per la prima volta da quando aveva 18 anni; perché è più difficile bilanciare i suoi ruoli di produttore e attore in progetti che sono più “apparentemente comici”; il suo lavoro sulla serie Apple TV+ Platonico accanto a Rose Byrne; la sua esperienza di collaborazione con Steven Spielberg nel suo film semi-autobiografico di prossima uscita I Fabelmane altro ancora.

Pam e Tommy ha debuttato con il plauso della critica a febbraio e ha ottenuto un totale di 10 nomination agli Emmy, con lo spettacolo ora pronto a contendersi il titolo di Outstanding Limited o Anthology Series. Robert Siegel e lo showrunner DV DeVincentis hanno scritto la serie, che comprende anche Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spenser Granese, Mozhan Marnò, Fred Hechinger, Paul Ben-Victor e altri. Siegel, DeVincentis e Gillespie hanno prodotto insieme a Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey, oltre a Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug per Annapurna, e Dave Franco, Chip Vucelich, Dylan Sellers e Sarah Gubbins.

Guarda l’intera conversazione di Rogen con Riegel sopra.