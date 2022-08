Seth Rogen parla del turno di “The Fabelmans” di Spielberg, Lily James” “Pam & Tommy” – Scadenza

Seth Rogen ha parlato della sua esperienza come parte del cast di Steven Spielberg, diretto al TIFF I Fabelman.

L’attore condivide in una prossima edizione di The Process di aver concluso il suo ruolo nel film, vagamente basato sull’infanzia e l’educazione dell’iconico regista, verso la fine dello scorso anno. “È stato davvero fantastico. È stato affascinante. È stata un’esperienza davvero surreale per tutte le persone coinvolte”, ha detto Rogen del film, che lo vede interpretare un personaggio ispirato allo zio di Spielberg. “E’ presentato in anteprima a Toronto. Non ne ho letteralmente visto un fotogramma, quindi sarà un’esperienza bizzarra”.

In conversazione con Pam e Tommy l’editore Tatiana S. Riegel per la serie di video di Deadline, Rogen ha anche parlato del suo “immenso” sollievo nel vedere Lily James eccellere nella sua svolta trasformativa nei panni di Pamela Anderson della serie Hulu.

Produttrice esecutiva del progetto che ci è arrivato “quando era solo un articolo di Rolling Stone” e interpreta anche il ruolo chiave di Rand, Rogen ha ammesso che un certo grado di “fortuna” è stato coinvolto quando si è trattato del casting di James, un’attrice aveva visto solo prima nel 2018 Mamma mia! Ci risiamoin cui nota che era “fantastica”.

“Nella parte anteriore di uno sforzo creativo, ci sono un milione di decisioni che devono essere prese e tu cerchi di mettere più pensiero e considerazione possibile in ognuna di queste decisioni”, ha detto Rogen a Riegel. “La cosa interessante, ho visto, dei film e probabilmente di qualsiasi impresa creativa, è sfortunatamente che il risultato finale a volte ha poche delineazioni tra le idee molto ben ponderate e le cose in cui sei stato davvero completamente fortunato, e solo una specie di accaduto. In una certa misura, Lily è qualcosa in cui siamo stati molto fortunati.

Mentre James non assomiglia per niente ad Anderson e forse non era la scelta ovvia per il ruolo in superficie, Rogen ha visto, incontrandola per la parte, quello che aveva bisogno di vedere. “Lei ha rappresentato più di ogni altra cosa una sicurezza di potercela fare che ho trovato molto confortante e onestamente stimolante in qualche modo”, ha detto. “Ma la verità è che non avevo assolutamente idea se potesse davvero farlo fino a quando non abbiamo iniziato a girare lo spettacolo, e il sollievo che ho provato è stato immenso”.

Rogen aggiunge di aver trovato il casting di Sebastian Stan per il ruolo del giovane Tommy Lee “più intuitivo”, sotto certi aspetti. “Ma con Lily, non c’erano quasi precedenti per quello che stava facendo, che aveva fatto. È stato davvero straordinario, e grazie a Dio. Questa è una di quelle cose che ci fa sembrare intelligenti come produttori, è stata letteralmente una vera fortuna e avrebbe potuto ugualmente fallire completamente”.

In definitiva, ovviamente, non potrebbe esserci risultato migliore concepibile per Pam e Tommyche ha debuttato con il plauso della critica a febbraio e ha ottenuto un totale di 10 nomination agli Emmy, con James e Stan che si sono assicurati la loro prima nomination insieme a Rogen.

Ambientato nel selvaggio West agli albori di Internet, Pam e Tommy è basato sull’incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson (James) e Tommy Lee (Stan). Rubato dalla casa della coppia dall’appaltatore scontento Rand (Rogen), il video è passato da curiosità clandestina da VHS bootleg a vera e propria ossessione culturale quando è arrivato sul Web nel 1997. Una storia d’amore, un crimine e un ammonimento riuniti in uno, la serie limitata originale in otto parti esplora l’intersezione tra privacy, tecnologia e celebrità, facendo risalire le origini della nostra attuale era della Reality TV a un nastro rubato visto da milioni di persone ma destinato ad avere un pubblico di soli due persone. Robert Siegel e lo showrunner DV DeVincentis hanno scritto la serie, che comprende anche Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spenser Granese, Mozhan Marnò, Fred Hechinger, Paul Ben-Victor e altri, con Craig Gillespie (Io, Tonia) regia. Siegel, DeVincentis e Gillespie hanno prodotto insieme a Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey, oltre a Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug per Annapurna, e Dave Franco, Chip Vucelich, Dylan Sellers e Sarah Gubbins.

di Spielberg I Fabelman è incentrato sulla scoperta da parte di un giovane di uno sconvolgente segreto di famiglia e sull’esplorazione del potere dei film per aiutarci a vedere la verità l’uno sull’altro e su noi stessi. Il film della Universal Pictures è interpretato anche da Michelle Williams, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett, Keeley Karsten, Judd Hirsch, David Lynch, Mateo Zoryon Francis-DeFord, Birdie Borria, Alina Brace, Sophia Kopera, Oakes Fegley, Sam Rechner, Chloe East, Jonathan Hadary e Isabelle Kusman. Spielberg ha scritto la sceneggiatura insieme a Tony Kushner, producendo anche insieme a Kushner e Kristie Macosko Krieger.

L’ultimo di Spielberg si apre esclusivamente a Los Angeles e New York venerdì 11 novembre, espandendosi il 23 novembre.