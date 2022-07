Sarah Snook e Demi Lardner Board Hulu Animated Series – Scadenza

Sara Snook (Successione) e la comica australiana Demi Lardner si sono unite al cast della prossima serie comica animata di Hulu Uomo Koalaè stato annunciato durante il panel dello show al Comic-Con di San Diego giovedì.

Si uniscono al cast precedentemente annunciato di Michael Cusack (che è anche creatore e produttore esecutivo), che dà la voce a più personaggi tra cui l’eroe titolare e suo figlio, Liam, così come Hugh Jackman, che interpreta Big Greg.

Snook interpreta Vicky, che pensa che suo marito Kevin stia solo attraversando una fase. Mentre tollera Koala Man, spera che Kevin riesca a uscire da qualsiasi bizzarra crisi di mezza età che sta attraversando. Vicky ama sinceramente Kevin per la sua affidabilità, ma ora che i suoi doveri di Koala Man lo stanno rendendo meno affidabile, la domanda di Vicky se sistemarsi sia stata la scelta giusta. Vede quanto Kevin sia dedito all’essere Koala Man e, in quanto signora della mensa scolastica, sente che le manca avere una passione nella vita.

Lardner interpreta Alison, la gemella di 35 secondi più grande di Liam, che ha una preoccupazione quasi sociopatica di essere popolare. Spietatamente intelligente, determinata e manipolatrice, Alison sa esattamente quanti follower hai su IG. Ha una lista di tutti i ragazzi più fighi e un piano per distruggerli in modo da poter scalare le classifiche. Per fare ciò, Alison cerca di prendere le distanze da Liam, Vicky e Koala Man, rimanendo concentrata sul diventare la ragazza più potente della scuola.

Uomo Koala segue il padre di mezza età Kevin e la sua identità non così segreta, il cui unico superpotere è una passione ardente per il rispetto delle regole e l’estinzione della piccola criminalità nella città di Dapto. Sebbene possa sembrare come qualsiasi altro sobborgo australiano, le forze del male sia cosmiche che create dall’uomo sono in agguato per balzare su ignari Daptoniani. In una missione per ripulire la sua città natale, e spesso coinvolgendo la sua famiglia frustrata nelle sue avventure, Koala Man è pronto. Farà tutto il necessario per sconfiggere menti malvagie, orrori soprannaturali o peggio: idioti che non portano giù i bidoni della spazzatura nei giorni giusti.

La serie viene dal creatore/animatore australiano Michael Cusack (YOLO: Fantasia di cristallo, Amici sorridenti) – che doppia anche l’eroe titolare – e produttore esecutivo da opposti solari e Rick e Morty co-creatore Justin Roiland e Pokemon: il detective Pikachu gli scrittori Dan Hernandez e Benji Samit.

Emma Fitzsimmons e Michael Cowap sono anche produttori esecutivi della Principessa Bento. Scott Greenberg, Joel Kuwahara, Dana Tafoya Cameron e Ben Jones sono i produttori esecutivi di Bento Box Entertainment.

Uomo Koala è prodotto da 20th Television Animation per Hulu.