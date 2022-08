Sarah Pidgeon e Tanzyn Crawford si uniscono a Hulu Drama – Deadline

ESCLUSIVO: le terre selvagge Sarah Pidgeon e la nuova arrivata Tanzyn Crawford sono state scelte come protagoniste della serie insieme a Kathryn Hahn e Quentin Plair in Hulu’s Piccole cose belle, basato sul bestseller di Cheryl Strayed, di ABC Signature e Hello Sunshine. Inoltre, Rachel Goldenberg è stata scelta per dirigere i primi due episodi.

Creato e scritto da Liz Tigelaar sulla base del libro di Strayed, Piccole cose belle è una serie di mezz’ora su una donna, Claire (Hahn), che diventa con riluttanza Dear Sugar — un’anonima e venerata editorialista di consigli — quando la sua stessa vita sta andando in pezzi. Raccontata in più linee temporali con intimità, coraggio e candore sorprendenti, scava la bellezza, la lotta e l’umorismo nella sua stessa vita per mostrarci che non siamo irrecuperabili, che sono le nostre storie che alla fine ci salveranno.

Pidgeon interpreterà la giovane Clare, la versione più giovane del personaggio principale, interpretato da Hahn. Ribelle e dalla lingua tagliente, si comporta in modo irresponsabile dopo la morte di sua madre e sopporta una relazione controversa ma materna con suo fratello minore, Lucas.

Crawford interpreta Rae Kincade, la strana figlia adolescente di una madre bianca, Clare (Hahn), e di un padre nero, Danny (Plair), nel mezzo di una crisi coniugale. A disagio nella propria pelle e spesso emotivamente divisa tra i suoi genitori, Rae mostra tendenze artistiche, sebbene sia un’introversa di poche parole, che sta appena iniziando a sviluppare le proprie opinioni e dare un senso a chi è nel mondo.

Tigelaar è il produttore esecutivo della serie insieme a Reese Witherspoon, Laura Dern, Lauren Neustadter, Stacey Silverman, Jayme Lemons, Strayed e Hahn.Laureato alla Carnegie Mellon, Pidgeon sta uscendo da un ruolo da protagonista in Prime Video’s I selvaggi, che ha funzionato per due stagioni. È rappresentata da Gersh, Anonymous Content e Jackoway Austen Tyerman.

L’australiano Crawford ha prenotato il ruolo di Rae un mese dopo la laurea al corso di cinema e TV presso la West Australian Performing Arts Academy. Crawford, che proviene da un passato da modella, ricorre anche nelle serie Apple TV+ Servo. È rappresentata da Buchwald e Karli Doumanis presso Brave Artists Management.

Goldenberg ha recentemente diretto il pilot e altri episodi per HBO Max Minx. Il suo ultimo film è stata una commedia da viaggio Non incinta. Ha diretto altri otto lungometraggi, incluso un remake musicale di ragazza della Valle per MGM e Un’adozione mortale, un meta-film a vita con Will Ferrell e Kristen Wiig. È rappresentata da UTA, Bryan Brucks presso 831 Entertainment e Jeff Hynick presso Jackoway Austen Tyerman.