Salma Hayek elogia le capacità di regia di “Genius” Angelina Jolie in “Without Blood”

Salma Hayek Pinault canta le lodi della sua amica Angelina Jolie come scrittrice e regista dopo la conclusione della produzione del film Senza Sangue.

Il film, adattamento dell’omonimo best-seller di Alessandro Baricco, è la seconda collaborazione tra Hayek Pinault e Jolie, recentemente co-protagonisti del film Marvel. Eterni dal regista Chloe Zhao. (Hayek Pinault è rimasta mamma riguardo al fatto che sarebbe tornata per il presunto sequel.)

“L’abbiamo appena finito”, ha detto Hayek Pinault a Deadline. “Angelina è la miglior regista con cui abbia mai lavorato. Ho adorato lavorare con lei; goduto ogni secondo. È un pezzo difficile, ma è stato così delizioso venire al lavoro ogni singolo giorno. È un genio e penso che questo potrebbe essere il suo miglior film. Ha fatto un lavoro straordinario, davvero”.

Ha continuato: “Sono rimasta completamente sbalordita dalla sua mente, dalla sua dedizione, dalla sua conoscenza tecnica e dal suo controllo di ogni aspetto, nonché dalla sua visione che è così chiara. È così brava con gli attori, così appassionata e così concentrata. Ma soprattutto, sono rimasto sbalordito dalla sua gentilezza verso ogni singola persona sul set. Ne ho parlato con la mia co-protagonista Demián Bichir e stavamo dicendo: ‘Wow, è davvero qualcosa'”.

Senza Sangue è una favola ambientata all’indomani di un conflitto non identificato in una fattoria nel cuore della campagna italiana. È il film d’esordio della Jolie per Fremantle come parte del suo contratto triennale recentemente annunciato.

Sempre pronta a supportare e portare avanti le storie incentrate sulle donne, Hayek Pinault, tramite la sua società di produzione Ventanarosa, ha recentemente prodotto la serie Hulu Santa Evita sulla First Lady argentina Eva Perón con Natalia Oreiro nel ruolo del protagonista. La serie, attualmente disponibile per lo streaming nella sua interezza, si tuffa in alcuni dei misteri che seguirono la morte di Perón, basata sull’omonimo romanzo di Tomás Eloy Martínez.

Perón, moglie del presidente argentino Juan Domingo Perón, morì nel 1952 di cancro al collo dell’utero all’età di 33 anni. Il suo corpo fu imbalsamato seguendo gli ordini del marito – anche se non si sa se questo fosse il suo desiderio – e rimase insepolto quando suo marito fu estromesso e fuggito dal paese.

Le sue spoglie alla fine finirono in Italia e poi in Spagna prima di riposarsi definitivamente nel mausoleo di famiglia nel 1976, 24 anni dopo.

“Eva Perón è un personaggio super carismatico e ce ne sono stati tanti [projects] fatto su di lei. Ma Santa Evita è basato su una parte della storia di Evita che è un mistero che è che, dopo la sua morte, è stata imbalsamata dal marito, e poi [her body] scomparso per quasi 20 anni”, ha condiviso il candidato all’Oscar.

“Quindi Tomás Eloy Martínez scrive questo thriller e parte di esso si basa su fatti, di cui non ce ne sono molti perché rimane un mistero, alcuni si basano su cose che ha sentito e alcuni sono solo la sua immaginazione”, ha continuato . “Ad ogni modo, racconta la storia di qualcosa che trovo molto attuale oggi: l’ossessione che gli uomini possono avere per il corpo delle donne. L’ossessione che gli uomini possono avere per prendere le donne che sembrano irraggiungibili e controllarle. La storia è raccontata in modo ingegnoso e originale”.

Eva Perón, sottolinea Hayek Pinault, “rimane potente anche dopo la sua morte”, motivo per cui la serie esplora anche la vita ei contributi di Perón.

“Visitiamo anche momenti in cui era così piena di vita e vediamo perché questa donna era così speciale. Era così in anticipo sui tempi, una femminista che ha ottenuto così tanto in così poco tempo”, ha detto Hayek Pinault. “Lei è ancora viva oggi. È ancora rilevante e le persone la ricordano così fortemente. Sono davvero orgoglioso di questo progetto e anche io mi sono divertito a guardarlo”.