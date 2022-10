Ronny Chieng e Chloe Bennet si uniscono alla serie Hulu – Scadenza

Ronny Chieng e Chloe Bennet si sono uniti al cast di Chinatown internauna nuova serie in lavorazione per Hulu dalla 20th Television e dal creatore/produttore esecutivo Charles Yu, che ha scritto l’omonimo bestseller del 2020.

Chinatown interna segue la storia di Willis Wu (Jimmy O. Yang), un personaggio di sfondo intrappolato in una procedura della polizia che cerca di farsi strada nella storia più ampia e lungo la strada scopre i segreti dello strano mondo in cui abita e la storia sepolta della sua famiglia. Chieng interpreterà Fatty Choi, il migliore amico di Willis le cui passioni includono videogiochi e bevande al malto.

Bennet interpreterà la detective Lana Lee, una nuova protagonista che farà il suo debutto nella serie poliziesca procedurale Black & White. Lana porta una nuova energia alla premessa affidabile ma oberata di lavoro della serie.

Jimmy O. Yang, Taika Waititi Getty

Taika Waititi (Jojo Coniglio) dirigerà il pilota e la produzione esecutiva. Yu farà l’EP e fungerà da showrunner mentre Rideback, Participant e Dive saranno i produttori esecutivi. Dan Lin, Lindsey Liberatore ed Elsie Choi saranno gli EP per Rideback; Jeff Skoll e Miura Kite saranno EP per Participant e Garrett Basch sarà EP per Dive.

Chieng, i cui crediti includono Il Daily Show, Young Rocke Asiatici ricchi e pazzi, è rappresentato da Artists First, APA, Sechel e Cohen Gardner. Bennet, con crediti che includono Agenti dello SHIELD. e Nashvilleè rappresentato da CAA e Robby Koch presso Hansen Jacobson.