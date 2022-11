Robin Weigert, Lior Ashkenazi si uniscono al cast – Scadenza

ESCLUSIVO: Robin Weigert e Lior Ashkenazi sono stati scelti per ruoli regolari nella serie Hulu Limited Siamo stati i fortunati che ha come protagonista Joey King.

Robin interpreterà Nechuma, la matriarca Kurc che è il cuore pulsante e il centro della famiglia. È un’imprenditrice orgogliosa e capace.

Lior interpreterà Sol, il saggio e amato patriarca della famiglia Kurc. Sol ha grande calore e determinazione e si sforza di rimanere equilibrato nonostante le crescenti difficoltà che la sua famiglia deve affrontare.

Basato sul bestseller del New York Times di Georgia Hunter Noi eravamo i fortunati, la serie limitata è ispirata alla vera storia di una famiglia ebrea separata all’inizio della seconda guerra mondiale, ma determinata a sopravvivere e riunirsi. Deadline ha rivelato in esclusiva ad aprile che King si è unito al progetto.

La serie limitata è prodotta esecutivamente e scritta da Erica Lipez (Julia, Lo spettacolo mattutino), che funge anche da showrunner. Thomas Kail (Fosse/Verdon) dirige e produce esecutivamente insieme a Jennifer Todd, che sarà anche la produttrice esecutiva di Old 320 Sycamore. Adam Milch sarà il produttore esecutivo e Hunter sarà il co-produttore esecutivo. La serie Hulu è una produzione della 20th Television, parte dei Disney Television Studios.

Weigert è meglio conosciuta per i suoi ruoli in Deadwood, Figli dell’Anarchiae Piccole grandi bugie. Altri crediti televisivi includono la serie AMC Dietlandiacosì come quello di Hulu Rocca del castello. Più recentemente può essere vista nell’horror/thriller della Paramount Sorriso. È rappresentata da Marc Hamou e JB Roberts presso Thruline Entertainment e Lisa Lieberman presso Innovative Artists.

Ashkenazi ha recitato nella versione originale israeliana di In trattamento, che è stato successivamente adattato negli Stati Uniti dalla HBO. È apparso anche in HBO I nostri ragazzi e Valle delle Lacrimee attualmente può essere visto su Netflix Colpisci e scappa al fianco di Lior Raz e Sanaa Lathan. È rappresentato da Black Bear Management.