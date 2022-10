Riunione inaspettata dell’ex fidanzata pazza di Reboot

Quanto segue contiene spoiler per Reboot Stagione 1, Episodio 5, “What We Do in the Shadows”, ora in streaming su Hulu.

L’ultima serie comica di Hulu Riavviare si concentra sul ritorno di una sitcom per famiglie estremamente popolare. Al centro c’è la showrunner Hannah Korman, interpretata da Ex fidanzata pazza co-creatore e protagonista Rachel Bloom. Hannah ha un motivo personale per riportare in vita la serie: era una rivisitazione color rosa della sua stessa vita, scritta da suo padre Gordon. Allo stesso modo, RiavviareIl quinto episodio di Bloom è stato tratto dalla carriera di Bloom in una delle sue scelte di casting.

Nella prima stagione, episodio 5, “What We Do in the Shadows”, Hannah cerca di aiutare Zack a riprendere la custodia del suo cane. Hannah finisce per andare con Zack a casa della sua ex ragazza, ma la sua ex Marcy è interpretata nientemeno che da quella di Bloom. Ex fidanzata pazza collega Ester Povitsky. E gli attori Riavviare la dinamica non è per niente come nella serie CW preferita dai fan.

Sulla creatività sia dentro che fuori schermo Ex fidanzata pazzaPovitsky ha interpretato Maya, l’eccentrica collega che ha stretto amicizia con Rebecca Bunch di Bloom. Riavviare mette di nuovo insieme i due ex co-protagonisti e creano l’oro assoluto della commedia. Marcy è molto ostinata a mantenere la piena custodia del cane – di nome Butternut – perché ha ancora il cuore spezzato per la sua rottura con Zack.

Hannah è estremamente a disagio con l’intera impresa, arrivando rapidamente alla conclusione che suo padre aveva ragione a non essere coinvolto nei problemi personali degli attori. Hannah riesce a mettersi in contatto con Marcy invocando le proprie esperienze di rottura e Marcy decide di lasciare che Zack condivida la custodia di Butternut, dopotutto.

Ex fidanzata pazzaMaya era bisognosa e adorava verso Rebecca, cercando costantemente la sua approvazione. È divertente vedere Bloom e Povitsky interpretare una dinamica diversa. Marcy è inizialmente ostile nei confronti di Hannah e le urla persino contro. Anche dopo che la dinamica dei personaggi è diventata più civile, i due attori mantengono la commedia nella scena, perché Butternut si rivela essere un cane aggressivo e ringhioso.

Nonostante RiavviareI dialoghi occasionalmente stantii e la trama cliché, la chimica naturale di Bloom e Povitsky elevano l’intera storia tra Hannah, Zack e Marcy in qualcosa di speciale. È anche un benvenuto Ex fidanzata pazza riunione quasi quattro anni dopo che lo spettacolo ha mandato in onda il finale di serie. Mentre Marcy potrebbe non presentarsi Riavviare ancora una volta, l’aspetto di Povitsky farà Ex fidanzata pazza i fan sono molto felici perché si adatta perfettamente alla sua ex co-protagonista.

Riavvia i flussi di martedì su Hulu.