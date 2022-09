“Reservation Dogs” di FX rinnovato per la stagione 3 su Hulu – Scadenza

FX Prenotazione Cani è stata rinnovata per una terza stagione prima del finale della seconda stagione dello show il 28 settembre. La nuova stagione dovrebbe essere rilasciata nel 2023 esclusivamente su Hulu.

Dai creatori Sterlin Harjo e Taika Waititi, Prenotazione Cani segue le gesta di Elora Danan (Devery Jacobs), Bear Smallhill (D’Pharaoh Woon-A-Tai), Willie Jack (Paulina Alexis) e Cheese (Lane Factor), quattro adolescenti indigeni nell’Oklahoma rurale.

Scorecard cancellazioni/rinnovi: programmi TV terminati o in corso nella stagione 2021-22

Dopo la morte del quinto membro dei Cani della Riserva, l’equipaggio iniziò a rubare, complottare e salvare per realizzare indirettamente il suo sogno di raggiungere la terra esotica, misteriosa e lontana della California. Ma dopo un inizio promettente delle loro imprese criminali, tra cui la leggendaria rapina a un camion di patatine dei Flaming Flamers, il furto di erbe commestibili di una vecchia signora e un furto d’auto di bassa qualità, il piano è fallito. La banda si sciolse, con tutti che cercavano di forgiare le proprie strade.

La serie acclamata dalla critica è nota per essere la prima a presentare un team tutto nativo di scrittori, registi e personaggi abituali della serie ed è uno dei programmi più visti di Hulu e FX.

“Prenotazione Cani continua la sua straordinaria corsa con critici, fan e premi che riconoscono la singolare brillantezza della serie creata da Sterlin Harjo e Taika Waititi”, ha affermato Nick Grad, Presidente della programmazione originale di FX. “FX è orgogliosa di unirsi ai nostri partner di Hulu per ordinare una terza stagione con il cast straordinario e tutti gli artisti che offrono uno degli spettacoli più originali, coinvolgenti e divertenti della televisione”.

Ha detto Harjo: “Non potrei essere più orgoglioso di questo spettacolo che ho creato con la mia amica Taika Waititi. È nato da una conversazione nella cucina di Taika e ora si è fatto strada nella vita delle persone in tutto il mondo. L’amore per la seconda stagione è stato eccezionale. Grazie a FX per aver ordinato la Stagione 3, entusiasta di portarti più risate e amore dal Rez. Ahoooo!”

I produttori esecutivi includono Harjo, Waititi e Garrett Basch. Prenotazione Cani è prodotto da FX Productions.