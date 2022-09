Recensione televisiva della stagione dei matrimoni di Hulu

Se non altro, la miniserie thriller comica di Hulu Stagione dei matrimoni è all’altezza del suo nome. La serie di otto episodi presenta matrimoni in quasi tutti gli episodi, ognuno dei quali è vitale per la storia degli amanti condannati Stefan (Gavin Drea) e Katie (Rosa Salazar). Il primo episodio si apre con Stefan che irrompe nel matrimonio di Katie con Hugo Delaney (George Webster), opponendosi a gran voce all’unione e dichiarando il suo amore per Katie. Potrebbe sembrare il catalizzatore della storia, ma è solo l’ultimo passo nella caotica relazione tra Stefan e Katie. Le cose diventano più pazze da lì, e Stagione dei matrimoni esegue un complicato atto di equilibrio, mescolando suspense e pericolo con una commedia secca e una storia d’amore divertente e accattivante.

Dopo essere stato abbattuto nel tentativo di fermare il matrimonio di Katie, Stefan arriva a casa sconsolato, solo che la polizia ha fatto irruzione nel suo appartamento e lo ha arrestato. Lo informano che al ricevimento di nozze di Katie, Hugo e altri sette membri della sua famiglia sono stati avvelenati e Katie è la principale sospettata, con Stefan sospettato di essere il suo complice. Mentre è alla stazione di polizia per essere interrogato, Katie mette in scena un diversivo e lo fa evadere, ei due scappano, anche se Stefan rimane sconcertato da quello che sta realmente succedendo. Katie professa la sua innocenza, ma non è sempre convincente, né per Stefan né per gli spettatori.

Stagione dei matrimoni mantiene il pubblico allo stesso livello di Stefan per la maggior parte del tempo, rivelando nuovi dettagli sul passato di Katie e il suo piano elaborato mentre Stefan stesso li apprende. Ci sono anche un paio di investigatori sulle tracce della coppia, ma la loro indagine è generalmente un passo indietro rispetto a Katie e Stefan, almeno fino a quando una svolta non rivela nuove dimensioni ai loro sforzi. Il creatore Oliver Lyttelton distribuisce abilmente i vari colpi di scena e la maggior parte degli episodi di Stagione dei matrimoni finire con allettanti cliffhanger che spingono la trama in avanti.

A volte quei cliffhanger hanno luogo in passato, come Stagione dei matrimoni salta continuamente avanti e indietro tra Stefan e Katie in fuga dalla legge e dai loro vari incontri precedenti, che iniziano tre mesi prima in un matrimonio diverso. Stefan ei suoi amici hanno l’età in cui molti dei loro coetanei si sposano, quindi partecipano ai matrimoni apparentemente ogni mese. Stefan è un romantico senza speranza che desidera disperatamente sposarsi e incontra Katie subito dopo che la sua proposta è stata rifiutata dalla sua ultima ragazza, che è chiaramente sbagliata per lui.

Katie è già fidanzata con Hugo quando lei e Stefan si incontrano, ma questo non impedisce loro di incontrarsi e Stefan è immediatamente colpito. Katie rimane un enigma, alternativamente spingendolo via e attirandolo vicino, ma nessun consiglio dai suoi amici può convincere Stefan a smettere di inseguirla. Gli sceneggiatori continuano a trovare nuovi approcci alle cerimonie nuziali e ai ricevimenti, che guidano tutti i principali sviluppi della trama e forniscono nuovi modi a Katie e Stefan di riconnettersi, il tutto mentre Katie sta mettendo in atto un piano segreto in background. Degna di uno spettacolo sui matrimoni, c’è anche una deviazione a Las Vegas, con tanto di cappella nuziale di cattivo gusto e una cerimonia presieduta da un sosia di principe.

Nel presente, Katie continua a essere cauta, anche se praticamente costringe Stefan a mettere la sua vita in pericolo per lei. Stagione dei matrimoni è abbastanza energico e veloce che l’evasività della trama è raramente frustrante, e ogni episodio offre abbastanza nuove informazioni per portare gli spettatori al capitolo successivo. Il fatto che Lyttelton abbia assemblato un cast così coinvolgente e carismatico aiuta. Drea e Salazar hanno un’eccellente chimica comica e romantica, e Stefan ha una dinamica divertente e giocosa con i suoi amici esasperati, uno dei quali viene arruolato come suo avvocato quando viene arrestato.

Anche i due detective, che hanno la loro sottotrama romantica, sono divertenti da guardare, e alcune delle loro conversazioni e interazioni apparentemente irrilevanti si rivelano più essenziali di quanto sembrino a prima vista. Lo spettacolo non è mai troppo impegnato con un lavoro investigativo urgente per prendersi una pausa per un sincero momento di legame. Ogni personaggio di supporto svolge una funzione di trama, ma sono anche presenze attraenti che sono più che semplici espedienti per la trama. Se Stagione dei matrimoni se fosse solo uno spettacolo su questi personaggi e le loro vite amorose disordinate, senza nessuno degli elementi del thriller, sarebbe comunque abbastanza divertente.

Anche gli elementi del thriller sono divertenti e, man mano che i pezzi si uniscono, Stagione dei matrimoni offre rivelazioni e risoluzioni soddisfacenti, almeno nei sette episodi disponibili per la revisione. L’umorismo non mina mai la serietà e Lyttelton non lascia mai che il pubblico dimentichi che questa è la storia di otto persone che vengono uccise a un matrimonio. I momenti emotivi tra Katie e Stefan suonano veri, così come i momenti simili tra Stefan ei suoi amici, che sono l’unica famiglia che ha. Il pubblico finisce per investire tanto nella storia d’amore quanto nella soluzione del mistero.

Tutti gli otto episodi della premiere di Wedding Season giovedì 8 settembre su Hulu.