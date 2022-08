Recensione televisiva del paziente di Hulu

Quando Alan Strauss (Steve Carell) si sveglia in uno strano seminterrato, incatenato al pavimento, nel primo episodio di Il paziente, non è lì perché il serial killer Sam Fortner (Domhnall Gleeson) ha intenzione di ucciderlo. È il terapeuta di Sam, e Sam vuole davvero migliorare in modo da smetterla di uccidere le persone. Dopo mesi di sessioni nell’ufficio di Alan, con Sam che ha fornito un nome falso e dettagli falsi sulla sua vita, Sam ha deciso che l’unico modo in cui può essere veramente onesto e iniziare a guarire è rapire Alan e tenerlo prigioniero. Da quella configurazione di base, Il paziente approfondisce la psiche di entrambi gli uomini, rimanendo avvincente anche se la maggior parte delle scene si svolge in un’unica stanza.

Sam rimane abbastanza scusato e accomodante anche se sottopone Alan a crescenti orrori. Come uno degli ex insegnanti di Sam gli dice in un episodio successivo, vivere con un terapeuta non è psicologicamente benefico, nemmeno per i serial killer. La prospettiva che Sam superi la sua dipendenza da omicidio è dubbia, sebbene il suo desiderio di vivere una vita più normale sia per lo più convincente. C’è un elemento forzato per Il paziente che non scompare mai del tutto, anche se Carell e Gleeson offrono prestazioni così impegnate e credibili che l’implausibilità è relativamente facile da ignorare.

Sembra che Il pazienteLa premessa sarebbe piuttosto limitata e i creatori Joel Fields e Joe Weisberg a volte si sforzano di completare la stagione di 10 episodi. Gli episodi, che vanno da 21 a 46 minuti e durano per lo più meno di mezz’ora, sono insolitamente brevi per un dramma oscuro e questo aiuta con il ritmo, interrompendo le interazioni e gli sviluppi simili in modo che Il paziente non si sente ripetitivo. Alan non lascia mai il seminterrato, ma Il paziente gli offre molti flashback e sessioni immaginarie con il suo terapeuta (David Alan Grier) per esplorare il suo background familiare.

Sam rimane un po’ più imperscrutabile, anche se, come scopre presto Alan, anche la madre di Sam, Candace (Linda Emond), vive in casa e fornisce alcune informazioni sul background e sulla personalità di Sam. Per lo più, il pubblico viene a conoscenza di Sam come fa Alan. Sia gli spettatori che questo terapeuta esperto e rinomato lottano per capire Sam allo stesso modo. Per quanto Alan possa essere spaventato, Carell trasmette il senso di arroganza che deriva da un’opportunità così unica: essere il terapeuta che ha effettivamente “curato” un serial killer. Alan è inorridito da alcune delle azioni di Sam, ma torna sempre alla sua facciata di comprensione e compassione, guidando gentilmente Sam nella direzione di un comportamento migliore.

Carell attenua ogni possibile energia comica per interpretare il malinconico Alan, che è ancora in lutto per la perdita della moglie Beth (Laura Niemi) ed è in conflitto sulla sua relazione con il figlio adulto Ezra (Andrew Leeds), che si è convertito al giudaismo ortodosso. C’è un’esplorazione sorprendentemente ampia dell’identità ebraica in Il paziente, e in un primo episodio, Sam spiega che stava cercando specificamente un terapeuta ebreo, sebbene lui stesso non fosse ebreo. A parte alcune discutibili immagini dell’Olocausto, Fields e Weisberg apportano sfumature e sensibilità alla loro rappresentazione dell’ebraismo, che è essenziale per la personalità e il senso di sé di Alan quanto la sua formazione come terapeuta.

Gleeson deve dare una performance più contenuta per mantenere misteriosi i piani e le motivazioni di Sam, almeno per un po’, ma riesce a bilanciare con successo lo psicotico e il simpatico. Sam non si comporta mai come Hannibal Lecter o Jigsaw, ma è anche sempre chiaramente pericoloso, basta una mossa sbagliata per decidere di sbarazzarsi di Alan invece di ascoltare i suoi consigli. Sam non è carismatico come alcuni serial killer cinematografici, ma la sua insipidezza lo rende in un certo senso più spaventoso. I raffinati interessi di Hannibal Lecter per la musica e l’arte lo distinguono dalle altre persone, mentre la più grande passione di Sam, a parte l’omicidio, è la musica del cantante country Kenny Chesney, che è in qualche modo più inquietante nella sua normalità.

Weisberg e Fields sono meglio conosciuti rispettivamente come il creatore e lo showrunner del dramma di spionaggio, Gli americanie Il paziente non ha la complessità o la portata di quella serie brillante ed epica. Ci sono piccole sorprese Il paziente, ma questo non è uno spettacolo costruito su colpi di scena scioccanti o scene piene di suspense. Alan spesso fantastica sull’uccisione di Sam e la fuga o sulla polizia che organizza un audace salvataggio, ma quelli sono brevi lampi in un’esperienza altrimenti monotona per Alan in cattività.

Quella monotonia a volte può insinuarsi nello spettacolo stesso, e anche con i suoi brevi episodi, Il paziente avrebbe potuto essere più efficace come un singolo lungometraggio. Tuttavia, Carell e Gleeson lo mantengono avvincente in qualsiasi momento lento, dimostrando che questi personaggi rinchiusi in una stanza insieme possono continuare a trovare nuovi modi affascinanti per interagire.

I primi due episodi di The Patient verranno presentati in anteprima martedì 30 agosto su Hulu, con gli episodi successivi che debutteranno martedì.