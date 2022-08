“Reboot” su Hulu per affrontare la correttezza politica nella stanza degli scrittori – Scadenza

Nel teaser per Riavviare — L’imminente commedia spettacolo nello spettacolo di Steve Levitan per Hulu — un personaggio dello scrittore interpretato da Paul Reiser è sorpreso di vedere quante persone di colore popolano la stanza degli sceneggiatori per una sitcom rinnovata. Tra le altre cose si chiede se ci siano degli “eschimesi” nello staff.

Il modo in cui Hollywood è alle prese con il cambiamento delle norme e la maggiore inclusività è solo uno degli argomenti che Levitan spera di affrontare nella sua nuova meta commedia che verrà presentata in anteprima il 20 settembre. Calum Worthy e Krista Marie Yu, segue Hulu (sì, Hulu) mentre riavvia una commedia familiare degli anni 2000. Gli attori dell’originale tornano per riprendere i loro ruoli.

“So che molte persone nelle commedie pensano che il pendolo sia andato troppo oltre, essendo politicamente corretto e si sia svegliato e tutto il resto”, ha detto Levitan ai giornalisti oggi al Television Critics Tour. “Siamo tutti così spaventati, le persone sono così pronte a cancellare qualcuno con un passo falso percepito. Trovo che sia un momento affascinante in cui ci troviamo. Stiamo tutti cercando di gestire il “cosa puoi dire, cosa non puoi dire, cosa c’è di sbagliato in questo, come è offensivo”. L’intera parte interessante è quanto deve essere sacra una stanza degli scrittori. Le persone hanno bisogno della libertà di esplorare e dire cose… Riflette il tempo in cui viviamo e, soprattutto, i tempi in cui lavoriamo”.

“È davvero divertente rappresentare la vecchia scuola”, ha aggiunto Reiser, il cui personaggio, Gordon, ha creato il vecchio spettacolo che è attualmente in fase di riavvio in Riavviare. “Il mio personaggio sta camminando in questo freddo. Forse non fare battute eschimesi. Questa è un’area davvero divertente per me. La cosa generazionale è così chiara. Qui ci sono i giovani ed ecco la vecchia guardia. Queste sono lotte che tutti hanno. Non posso dirlo? Cosa posso dire?”

Levitan è produttore esecutivo insieme a Danielle Stokdyk e Jeff Morton. Riavvia iè prodotto da Steven Levitan Productions e Twentieth Television.