Ramy Youssef sul perché la stagione 4 sarebbe “l’ultima di Ramy – Scadenza

Ramy Youssef potrebbe non essere la stessa persona del personaggio titolare nella sua serie Hulu Ramyma il creatore e star vincitore di un Golden Globe e multi-nominato agli Emmy è sicuramente legato all’uomo arabo-americano millenario del New Jersey al centro del suo spettacolo.

Unirsi 20 domande sulla scadenza questa settimana, Youssef approfondisce i parallelismi tra la sua stessa vita e la ricerca di significato, fede e tranquillità della sua creazione immaginaria, ma anche come la sua scrittura comica gli consente di esplorare argomenti incredibilmente delicati mettendo Ramy in circostanze bizzarre e caotiche.

In RamyLa nuova terza stagione di Hulu, che ha debuttato su Hulu il mese scorso, ha a che fare con l’impotenza sessuale a seguito di una dipendenza dal porno della seconda stagione e il fallimento del suo matrimonio di una notte. Ramy trova distrazione e conforto nell’inseguire denaro come commerciante di diamanti, viaggiando a Gerusalemme mentre la sua famiglia affronta una crisi finanziaria.

I membri del cast della nuova stagione 3 includono Bella Hadid nel suo debutto come attrice, Christopher Abbott e Julian Sergi, e Youssef rivela che sta attualmente facendo una campagna dura per scegliere un regista molto famoso se lo spettacolo viene rinnovato per un quarto giro (indizio: Youssef è nel suo prossimo lungometraggio al fianco di Abbott, Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo). Youssef spiega anche perché un quarto dovrebbe esserlo RamyL’ultima stagione

