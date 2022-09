Rachel Bloom parla della nuova commedia di Hulu “Reboot” – Scadenza

Questa settimana 20 domande in scadenza l’ospite è Rachel Bloom.

Il multi-trattino Bloom ha trovato la fama per la prima volta come co-creatore e protagonista della serie di commedie musicali Ex fidanzata pazza, per cui Sha vinto un Emmy, un Golden Globe e un premio Critics Choice.

In questa chat su come affrontare il dolore del rifiuto, una storia inquietante sull’origine di un premio e il suo amore per le teorie del complotto storico, Bloom ricorda anche di essere stata colpita da Stephen Sondheim e dal suo sinonimo preferito di genitali femminili.

La sua ultima incursione in televisione è il nuovo spettacolo comico di Hulu in arrivo Riavviare, in cui interpreta Hannah, una giovane scrittrice televisiva che ha deciso di riportare in vita una vecchia sitcom per famiglie completa del cast originale, che include Keegan Michael-Key, Judy Greer e Johnny Knoxville. La svolta è che Hannah non solo ha un legame profondamente personale con i personaggi della sitcom originale, ma vuole davvero trasformare il loro spettacolo insulso e piacevole in un progetto di qualità.

Bloom parla anche della sua esperienza con le riprese del film diretto da Paul Feig La scuola del bene e del maleche vede nel cast anche Kerry Washington, Charlize Theron, Michelle Yeoh, Cate Blanchett e Ben Kingsley.

Ha anche pubblicato di recente il suo libro, Voglio essere dove sono le persone normali, e suonerà la sua commedia speciale dal vivo a New York e Los Angeles a partire da settembre.

Riavviare lancia su Hulu il 20 settembre e La scuola del bene e del male L’uscita è prevista per il 21 ottobre.

Guardare 20 domande sulla scadenza sopra, ascolta e iscriviti ai podcast di Spotify e Apple.