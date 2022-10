Questo siamo noi è finito di Dan Fogelman

Lo scorso maggio, Questi siamo noi si è conclusa dopo sei stagioni. Dal suo debutto nel 2016, la serie drammatica della NBC è diventata uno degli spettacoli più popolari in TV. I fan si sono riversati sui loro schermi ogni settimana per assistere allo svolgersi della storia della famiglia Pearson. Per tutta la durata della serie, il creatore Dan Fogelman ha abilmente giocato con il tempo, raccontando la storia della famiglia in modo frammentario, saltando avanti e indietro attraverso epoche diverse. Una volta completata, è stata rivelata una saga che ha attraversato quasi 80 anni di storia familiare.

Con la conclusione del Questi siamo noi, i fan ora aspettano con impazienza di vedere quale sarà il prossimo progetto di Fogelman. Attualmente è produttore esecutivo di Hulu’s Solo omicidi nell’edificio, ma tutti si chiedono quale grande storia abbia Fogelman nella manica. La risposta potrebbe risiedere in un altro spettacolo prodotto da Fogelman che è durato solo 10 episodi: la serie Fox a tema baseball Intonazione.

Il campo ha tutte le migliori qualità di This Is Us

Debuttando su Fox nello stesso anno (e stessa settimana) di Questi siamo noi, Intonazione ha raccontato la storia di Genevieve “Ginny” Baker (Kylie Bunbury), la prima donna in assoluto a giocare nella Major League Baseball come lanciatore alle prime armi. La serie segue le sue lotte mentre impara ad adattarsi ai riflettori, cerca di lavorare con la sua squadra e affronta le pressioni di essere un simbolo e un modello. Lungo la strada, viene aiutata da un colorato cast di personaggi, tra cui l’anziano cacciatore Michael “Mike” Lawson (Mark-Paul Gosselaar), i cui anni di vita dura lo stanno raggiungendo. Un altro importante personaggio di supporto è Amelia Slater (Ali Larter), l’agente longanime di Ginny, che vede di più nel suo nuovo cliente più di quanto quest’ultimo veda in se stessa.

Intonazione è stato ben accolto dalla critica, ma è stato cancellato dopo che solo 10 dei suoi episodi erano andati in onda. Questo è un peccato, visto che lo spettacolo ha molte delle stesse qualità che ha creato Questi siamo noi un favorito della critica e della pubblicità. Ginny è un personaggio avvincente e tridimensionale, che cerca di essere all’altezza degli ideali del suo esigente padre, così come di quelli del mondo in generale. Inoltre, non sempre riesce, come notato dal suo inizio disastroso come giocatrice dei San Diego Padres. Dopo aver lanciato solo 10 lanci, Ginny viene ritirata dalla squadra.

Pitch ha un cast di supporto altrettanto avvincente

Oltre a Ginny, gli altri personaggi dello show sono ugualmente a tutto tondo. Gosselaar mostra una reale portata nei panni di Lawson, il veterano brizzolato che ha dato corpo e anima al gioco, e sta appena iniziando a vedere quanto gli è costato. Dan Lauria di Gli anni delle meraviglie (la serie originale degli anni ’80, non il recente riavvio) brilla anche come manager avuncolare dei Padres che proviene da un’era diversa del baseball e sta giocando a recuperare. Inoltre, in vero stile Fogelman, i retroscena dei personaggi sono arricchiti da flashback che si susseguono nel corso degli anni.

Molto simile Questi siamo noi, le aspettative vengono costantemente sovvertite e ci sono rivelazioni che colpiscono i membri del pubblico tanto quanto qualsiasi pugno allo stomaco di Pearson. Dato che Intonazione è stata prodotta in collaborazione con la Major League Baseball, la serie ha anche un’aria di autenticità. Ginny non gioca per una squadra immaginaria come i New York Rockets; è una giocatrice dei San Diego Padres. In quanto tale, lancia contro squadre reali come i Dodgers, gli Astros e i Cardinals. C’è un’onestà nel modo in cui i giocatori e gli allenatori parlano, ed è chiaro che tutti i soggetti coinvolti hanno fatto i compiti.

Seguente IntonazioneLa cancellazione, Fogelman, un fan di baseball di lunga data, ha cercato di riportarla indietro. Nel 2019, lo spettacolo è andato vicino all’atterraggio di una seconda stagione su una delle piattaforme Disney, ma l’accordo è fallito. Sulla scia del successo di Questi siamo noituttavia, è il momento giusto per Intonazione per effettuare un corretto ritorno. Sono passati sei anni da quando Ginny Baker ha conquistato la collina, ma se c’è una cosa che tutti amano del baseball, è un ritorno.

Tutti gli episodi di Pitch sono attualmente in streaming su Hulu.