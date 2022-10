Questo sciocco è un capolavoro comico tanto salutare quanto divertente

di Hulu Questo sciocco è una sitcom comica su due cugini che affrontano la loro complicata relazione mentre vivono nel centro sud di Los Angeles. La serie vede Chris Estrada nei panni di Julio e si basa sulla sua routine in piedi che commenta la sua educazione come messicano americano di prima generazione nel quartiere.

Lo spettacolo è incentrato su Julio che lavora per una banda ed un centro di riabilitazione per ex detenuti chiamato “Hugs Not Thugs”. Suo cugino Luis (Frankie Quinones), un ex membro di una gang, ha appena completato un periodo di otto anni in prigione e si unisce al programma del centro. Come forma di rappresentazione latina, Questo sciocco sa cos’è e cosa sta cercando di ottenere, partecipando a una serie di spettacoli che esplorano i caratteri latini e le loro esperienze. Ci sono i Cronache di Gordita (su una famiglia immigrata in America a metà degli anni ’80) Los Espookys (che segue un gruppo di amici che cercano di stabilire un’attività horror personalizzata) e Giovanna la Vergine (che si concentra su tre generazioni di donne e madri che vivono a Miami).

All’inizio, la commedia può sembrare infantile, ma il pubblico scoprirà che sotto la chiassosa ci sono delle sfumature. Gran parte dell’umorismo è radicato nelle loro attività e lotte quotidiane, permettendogli di fornire commenti sulle disparità di classe. In un Washington Post intervista, Estrada ha parlato di trarre ispirazione dalle esperienze della sua famiglia, come cercare di risparmiare denaro mettendo un telo su un tetto che perde o prendendo carta igienica ruvida dal lavoro. Ciò si traduce in situazioni esilaranti, come nella prima stagione, episodio 6, “Los Botes”, quando Luis ha corrotto la nonna Maria con McDonald’s per mettere le mani su marche di carta igienica più morbide, che sono bandite dalla casa.

La serie sovverte anche con successo vari tropi televisivi, che gli spettacoli non sempre vanno bene. Nella prima stagione, episodio 2, “Putazos”, Luis sfida un ex rivale, Devante, a combattere, quindi lui e Julio vanno in giro alla ricerca dei suoi ragazzi che lo sostengano. Mentre lo fa, Luis scopre che alcuni dei suoi amici erano morti quando era in prigione, non per la violenza delle bande ma per gli sms e la guida. Lungo la strada, prendono il figlio preadolescente di uno dei suoi amici, Junior. È implicito che sia gay e ossessionato Storia del lato ovest. Tuttavia, il suo orientamento sessuale non viene messo in evidenza o preso in giro, ma invece gli è permesso semplicemente di esistere e li sorprende con la sua sete di violenza.

A questo sciocco piace sovvertire le aspettative in modo salutare

In nessun momento lo spettacolo sembra una critica o che stia facendo satira su questi personaggi, specialmente quelli che prendono parte al programma. Invece, li mostra come persone normali che affrontano i loro problemi e cercano di migliorare le loro vite. In tal modo, la serie assume un approccio più dolce e salutare. Parte del programma di riabilitazione prevede la cottura di cupcakes per finanziare il centro, per il quale forniscono grembiuli rosa con la scritta “Hug Me”. Vedere questi uomini prendere parte a quella che è stata stereotipicamente considerata un’attività più femminile sovverte il modo in cui ex detenuti e membri di gang sono stati ritratti in passato, il che è piacevole da vedere.

La maggior parte della commedia dello spettacolo è imperniata sull’amicizia tra Luis e Julio. In superficie, possono sembrare che non abbiano nulla in comune, con uno che è il burlone e l’altro un calmo seguace delle regole, ma la loro educazione e le relazioni familiari sono qualcosa che li unisce. Julio viene quindi coinvolto nelle varie disavventure di Luis, scegliendo di supportarlo nei suoi dirottamenti. Di conseguenza, Questo sciocco fa qualcosa che molte serie latine non hanno raggiunto: fornire in modo autentico e impenitente uno sguardo sulla vita degli immigrati che vivono a South Central.

This Fool è ora in streaming su Hulu.