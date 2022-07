Quanti episodi in What We Do In The Shadows stagione 4?

Quando Twilight Saga ebbe finito di fare di nuovo dei vampiri un colossale richiamo al botteghino, molti fan dell’horror sostenevano che il sottogenere avesse bisogno di nuova linfa.

Aveva bisogno di un morso.

Fortunatamente, due anni dopo Breaking Dawn – Parte 2, Jemaine Clement e Taika Waititi hanno realizzato What We Do In The Shadows, una commedia horror mockumentary che ci ha presentato sanguisughe che condividono la casa.

Il film è stata una rivolta assoluta e presto i fan erano ansiosi di saperne di più.

Ed è esattamente quello che hanno ottenuto quando Clement ha preparato un adattamento di una serie TV che ha iniziato a colpire FX nel 2019, inaugurando un nuovo entusiasmante cast lasciando intatto lo stile di umorismo vincente.

Ora siamo tornati con facce familiari per un nuovo lotto di rate. A proposito, quanti episodi ci sono nella stagione 4 di What We Do In The Shadows?

ancora dal trailer della stagione 4 di What We Do in the Shadows, FX Networks

Quanti episodi ci sono in What We Do In The Shadows stagione 4?

La quarta stagione di What We Do In The Shadows è composta da dieci episodi in totale.

Ciò mantiene viva la tendenza, poiché tutte le stagioni precedenti della popolare serie offrivano la stessa quantità di rate.

Quindi, ora tutto ciò che devi sapere è il programma FX:

Episodio 1: Martedì 12 luglio alle 22:00 ET

Episodio 2: Martedì 12 luglio subito dopo

Episodio 3: Martedì 19 luglio alle 22:00 ET

Episodio 4: Martedì 26 luglio alle 22:00 ET

Episodio 5: Martedì 2 agosto alle 22:00 ET

Episodio 6: Martedì 9 agosto alle 22:00 ET

Episodio 7: Martedì 16 agosto alle 22:00 ET

Episodio 8: Martedì 23 agosto alle 22:00 ET

Episodio 9: Martedì 30 agosto alle 22:00 ET

Episodio 10: Martedì 6 settembre alle 22:00 ET

Per coloro che stanno guardando su Hulu, gli episodi sono disponibili per lo streaming il giorno dopo, quindi i fan possono fare il check-in con Laszlo, Nandor e gli altri da mezzanotte.

Cosa facciamo nell’ombra | Trailer ufficiale della stagione 4 | FX BridTV 10847 Cosa facciamo nell’ombra | Trailer ufficiale della stagione 4 | FX 1051354 1051354 centro 13872

“Incontrerai tutta la famiglia di Guillermo”

Sarà una stagione emozionante, soprattutto per i fan di Guillermo.

Il produttore esecutivo Paul Simms ha rivelato a Screen Rant che gli antenati del personaggio saranno esplorati:

“Nell’episodio 4 della quarta stagione, incontrerai tutta la famiglia di Guillermo in un modo che lo rende molto ansioso. Impareremo se ha il DNA di Van Helsing, così ha il resto della sua famiglia anche se potrebbero non rendersene conto da soli. Ma non l’abbiamo ancora girato”.

Ha aggiunto: “Impareremo anche nella stagione 4 che Guillermo sta sentendo gli effetti di aver dedicato dieci anni della sua vita a questi vampiri e di aver trascurato la sua famiglia e le sue responsabilità nei loro confronti e di come cerca di fare ammenda per questo”.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro le voci sono vere. abbiamo scoperto il filmato perso dal telefono di Gizmo e lo trasmetteremo in live streaming affinché tutti lo vedano domani alle 15:30 PT / 18:30 ET! pic.twitter.com/m71SqjNpMA — Cosa facciamo nelle ombre (@theshadowsfx) 11 luglio 2022

What We Do In The Shadows è stato rinnovato per la stagione 5?

Sì, What We Do In The Shadows ha vita oltre la stagione 4.

Non solo è stata rinnovata per una quinta stagione, Deadline riporta che anche una sesta stagione è bloccata su FX.

“C’è molta vita rimasta nei nostri vampiri preferiti di Staten Island”, ha affermato Nick Grad, presidente della programmazione originale di FX Entertainment. “FX non potrebbe essere più entusiasta di impegnarsi in due stagioni aggiuntive di questa serie fenomenale.”

