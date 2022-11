Quanti episodi in Welcome To Chippendales? Programma di Hulu

Il pubblico probabilmente conoscerà il lavoro del creatore di Welcome To Chippendales, Robert Siegel. Lo sceneggiatore e regista americano ha già scritto progetti come The Wrestler, The Founder e Cruise, che ha anche diretto. Ora, ha rivolto la sua attenzione a uno sguardo biografico sulla vita del fondatore di Chippendales, Somen ‘Steve’ Banerjee.

È iniziato in anteprima su Hulu martedì 22 novembre 2022 e vede Kumail Nanjiani (Silicon Valley, Eternals) nel suddetto ruolo centrale; è ispirato al libro Deadly Dance: The Chippendales Murders di Scot Macdonald e Patrick MontesDeOca.

Lo spettacolo sta già generando discussioni e guadagnando consensi per il suo cast di spettacoli, che include Juliette Lewis, Murray Bartlett e altri.

Tuttavia, non è disponibile per lo streaming in una abbuffata soddisfacente. Con questo in mente, quanti episodi ci sono in Welcome To Chippendales?

Quanti episodi ci sono in Welcome To Chippendales?

La serie offrirà al pubblico solo otto episodi in totale e puoi controllare il programma completo Welcome To Chippendales Hulu di seguito:

Episodio 1: Un’atmosfera elegante ed esclusiva — martedì 22 novembre 2022

Episodio 2: Four Geniuses — Martedì 22 novembre

Episodio 3: Velveeta — Martedì 29 novembre

Episodio 4: Solo affari — Martedì 6 dicembre

Episodio 5: Sanguisughe — Martedì 13 dicembre

Episodio 6: 31 febbraio – martedì 20 dicembre

Episodio 7: La carta è carta — martedì 27 dicembre

Episodio 8: Svizzera — Martedì 3 gennaio

I primi due episodi sono stati lanciati lo stesso giorno per invitare il pubblico con una doppia dose più soddisfacente, ma le puntate successive andranno in onda singolarmente e settimanalmente.

L’episodio 3 di Welcome To Chippendales andrà in onda martedì 29 novembre.

Welcome To Chippendales è stato rinnovato per la seconda stagione?

No, Welcome To Chippendales è già stato annunciato e confermato come miniserie TV.

Tenendo conto di ciò, il finale di stagione concluderà la storia di Banerjee. È morto il 23 ottobre 1994 e il libro citato in precedenza copre la sua vita e carriera.

Sebbene alcune miniserie siano state rinnovate inaspettatamente (Big Little Lies ecc.) è altamente improbabile che sia così.

“Ha parlato per un’ora senza interruzioni”

Kumail si è recentemente seduto per discutere del progetto per un’intervista con ScreenRant e ha rivelato come è salito a bordo.

Rob gli ha telefonato per spiegargli che era interessato a perseguire una mini-serie sulla creazione di Chippendales e Kumail gli ha chiesto se fosse successo qualcosa di interessante:

“… ha parlato per un’ora senza interruzioni. E io ho detto, va bene, sì. È così selvaggio – succedono così tante cose incredibili. Un sacco di grandi cose oscure. Ma anche le cose che non sono oscure, ci sono così tanti colpi di scena e ci accadono cose pazzesche. E l’era è così specifica e Rob è così intelligente.

Ha continuato: “È uno scrittore fantastico. Sono stato un suo fan per così tanto tempo che era una di quelle cose che non era una decisione, [it] era tipo, va bene, dobbiamo farlo. Non abbiamo scelta.”

Welcome To Chippendales continua ogni martedì su Hulu.

