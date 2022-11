Quanti episodi in Reasonable Doubt e c’è l’episodio 10?

Nell’era dello streaming, c’è così tanta concorrenza e artisti del calibro di Netflix e Amazon Prime Video sono spesso in prima linea nella conversazione quando si tratta di spettacoli. D’altra parte, finora Hulu ha avuto un 2022 innegabilmente impressionante e questo grazie a una vasta gamma di offerte. Tra questi, abbiamo il ragionevole dubbio.

Creato da Raamla Mohamed, il dramma legale americano è stato presentato per la prima volta sulla piattaforma a settembre e si è rapidamente guadagnato un seguito ammirevole.

Interpretata da Emayatzy Corinealdi nei panni dell’avvocato difensore di Los Angeles Jacqueline “Jax” Stewart, affronta una serie di casi colossali mentre si destreggia tra la vita familiare, la separazione e anche il ritorno di un volto del passato.

In effetti, c’è molto da destreggiarsi tra gli autori della serie, quindi il pubblico si chiederà senza dubbio quanto tempo ci vorrà per concludere tutto nella prima stagione. Con questo in mente, quanti episodi di Reasonable Doubt ci sono?

Il ragionevole dubbio trailer cr. Hulu Youtube

Quanti episodi in Un ragionevole dubbio?

La stagione 1 è composta da sole nove puntate in totale e non c’è l’episodio 10 di Reasonable Doubt.

Il finale di stagione è stato presentato ufficialmente in anteprima su Hulu martedì 15 novembre 2022.

Naturalmente, coloro che potrebbero aver perso le puntate precedenti possono recuperare il ritardo con la serie su Hulu a proprio piacimento, poiché tutti gli episodi sono ora disponibili per lo streaming.

Il finale è stato scritto da Ryan Richmond e Tash Gray, che hanno scritto rispettivamente gli episodi 3 e 4.

“C’è molta più passerella per Jax”

Né il creatore né Hulu hanno annunciato il rinnovo della seconda stagione di Reasonable Doubt. Tuttavia, Emayatzy ha recentemente parlato con Today e ha parlato del potenziale per più episodi:

“C’è molta più passerella per Jax e il suo mondo, sai. Penso che alla gente piacerebbe vedere cosa succede dopo aver visto il finale.

Ha condiviso le sue lodi per lo spettacolo che descrive la “vita reale”, sostenendo che “È realistico. Questo è quello che sta passando una donna”.

Sebbene non ci siano ancora notizie sulla seconda stagione, è importante riconoscere che Reasonable Doubt è la prima serie sceneggiata da un nuovo team nel regno dell’intrattenimento chiamato Onyx Collective.

Il presidente del collettivo – Tara Duncan – ha recentemente dichiarato a Variety che ci sono “molti altri progetti da annunciare presto” da parte loro. Tenendo conto di ciò, è probabile che il rinnovo di Reasonable Doubt possa essere annunciato insieme a loro.

Chi recita nel cast di Reasonable Doubt?

Dai un’occhiata al cast e ai rispettivi ruoli di seguito:

Emayatzy Corinealdi nel ruolo di Jacqueline “Jax” Stewart

McKinley Freeman nel ruolo di Lewis

Tim Jo nel ruolo di Daniel

Christopher Cassarino nel ruolo di Rich Reed

Angela Grovey nel ruolo di Krystal Walters

Aderinsola Olabode nel ruolo di Naima

Michael Ealy nel ruolo di Damon Cooke

Thaddeus J. Mixson nel ruolo di Spenser

Sean Patrick Thomas nel ruolo di Brayden Miller

Perri Camper nel ruolo di Kaleesha Moore

Tiffany Yvonne Cox come Autunno

Nefetari Spencer nel ruolo di Sally

Shannon Kane nel ruolo di Shanelle

Il ragionevole dubbio è ora in streaming su Hulu.

