Quanti episodi di The Handmaid’s Tale stagione 5?

Dopo gli eventi sanguinosi del finale della stagione 4, The Handmaid’s Tale torna su Hulu per la sua attesissima quinta stagione.

I primi due episodi sono arrivati ​​il ​​giorno del lancio della stagione, continuando la storia di giugno dopo la soddisfacente e tuttavia cupa uccisione del vile Fred Waterford.

Tuttavia, poiché sono stati rilasciati solo due capitoli della stagione 5, i fan di The Handmaid’s Tale hanno iniziato a chiedersi esattamente quanti episodi presenterà in totale la nuova puntata.

Data di uscita e anteprima della trama di The Handmaid’s Tale stagione 5

La quinta stagione di The Handmaid’s Tale è andata in onda su Hulu mercoledì 14 settembre 2022.

La nuova stagione riprende la storia subito dopo il finale della quarta stagione con June che continua a cavalcare un’onda emotiva dopo la brutale uccisione di Fred Waterford.

Tuttavia, l’omicidio di Fred non è la fine dei problemi di giugno poiché si sta ancora riprendendo dagli anni di trauma che ha subito mentre prestava servizio come ancella a Gilead.

Dopo la morte di suo marito, Serena Waterford, appena vedova, teme di essere il prossimo obiettivo di June e delle sue altre ex ancelle e quindi si organizza rapidamente per tornare a Gilead e ha anche alcuni suoi piani sinistri nella manica.

Il racconto dell'ancella

Quanti episodi in The Handmaid’s Tale stagione 5l?

La quinta stagione di The Handmaid’s Tale sarà composta da 10 episodi in totale.

Il conteggio degli episodi dovrebbe sorprendere i fan veterani della serie poiché anche le stagioni 1 e 4 presentavano lo stesso numero di capitoli.

Tuttavia, questo è più breve di entrambe le stagioni 2 e 3 che includevano 13 episodi.

Dopo la prima di due episodi il 14 settembre, The Handmaid’s Tale continuerà ad essere trasmesso settimanalmente, con un nuovo episodio in arrivo ogni mercoledì con il finale previsto per il 9 novembre.

Ciò significa che il programma di rilascio completo per la stagione 5 di The Handmaid’s Tale dovrebbe essere il seguente:

Episodio 1 – Mattina | 14 settembre

Episodio 2 – Balletto | 14 settembre

Episodio 3 | 21 settembre

Episodio 4 | 28 settembre

Episodio 5 | 5 ottobre

Episodio 6 | 12 ottobre

Episodio 7 | 19 ottobre

Episodio 8 | 26 ottobre

Episodio 9 | 2 novembre

Episodio 10 | 9 novembre

Il racconto dell'ancella

Ci sarà una sesta stagione?

Sì, Hulu ha già confermato che The Handmaid’s Tale tornerà per la sesta stagione.

Tuttavia, la notizia del rinnovo dello show è agrodolce in quanto è stato annunciato che la sesta stagione sarà anche l’ultima puntata della serie.

Il rinnovo di The Handmaid’s Tale è stato rivelato durante una proiezione in anteprima per la quinta stagione al Toronto Film Festival l’8 settembre.

Dopo il rinnovo, il creatore e showrunner di The Handmaid’s Tale, Bruce Miller, ha dichiarato: “È stato un vero onore raccontare la storia del romanzo rivoluzionario di Margaret Atwood e del suo mondo agghiacciante, e siamo entusiasti di offrire agli spettatori un sesto e ultimo stagione de Il racconto dell’ancella.

“Siamo grati a Hulu e MGM per averci permesso di raccontare questa storia, che purtroppo è rimasta più che mai rilevante per tutta la sua corsa, e siamo sbalorditi dai nostri incredibili fan per il loro incrollabile supporto, e senza i quali non saremmo mai arrivati questo punto.”

Il racconto dell'ancella

La quinta stagione di The Handmaid’s Tale è ora disponibile per lo streaming su Hulu negli Stati Uniti dopo essere stata presentata in anteprima mercoledì 14 settembre 2022.

