Quanti episodi ci sono nella terza stagione di The Orville su Hulu?

La stagione 3 di Orville, intitolata New Horizons, sta viaggiando alla velocità della luce su Hulu e i fan della commedia sull’esplorazione spaziale si chiedono quante puntate siano rimaste.

Confermiamo il conteggio degli episodi della terza stagione di The Orville, evidenziamo l’attuale programma di rilascio dello show e vediamo cosa pensano i fan della terza stagione finora.

Creato da Seth MacFarlane per Fox e Hulu e ispirato alla serie originale di Star Trek e Next Generation, The Orville segue il veicolo spaziale titolare e il suo equipaggio mentre conducono esplorazioni all’interno dell’Unione Planetaria e vede protagonisti MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes , e altro ancora.

Quanti episodi ci sono nella terza stagione di The Orville?

La stagione 3 di Orville ha dieci episodi per completare questa serie su Hulu, che è notevolmente più breve rispetto alle stagioni passate.

La stagione 1 ha consegnato 12 episodi nella sua serie di debutto e la stagione successiva ha offerto 14 episodi come la serie più lunga dello spettacolo.

Sia MacFarlane che Jon Cassar si sono alternati nella regia degli episodi della terza stagione e i registi degli ultimi tre episodi devono ancora essere annunciati.

Il programma di rilascio della terza stagione di Orville

La stagione 3 di Orville ha deciso di andare in onda su base settimanale su Hulu, in anteprima un episodio ogni giovedì.

Secondo il programma di Hulu, il finale della terza stagione andrà in onda giovedì 4 agosto 2022.

Di seguito, abbiamo evidenziato l’intero programma di rilascio della Stagione 3, inclusi i titoli degli episodi:

Episodio 1: Pecora elettrica – 2 giugno 2022

– 2 giugno 2022 Episodio 2: Regni delle Ombre – 9 giugno 2022

– 9 giugno 2022 Episodio 3: Paradosso della mortalità – 16 giugno 2022

– 16 giugno 2022 Episodio 4: Pioggia che cade dolcemente – 23 giugno 2022

– 23 giugno 2022 Episodio 5: Una storia di due topa – 30 giugno 2022

– 30 giugno 2022 Episodio 6: Due volte nella vita – 7 luglio 2022

– 7 luglio 2022 Episodio 7: Da Tombe sconosciute – 14 luglio 2022

– 14 luglio 2022 Episodio 8: Blu notte – 21 luglio 2022

– 21 luglio 2022 Episodio 9: Domino – 28 luglio 2022

– 28 luglio 2022 Episodio 10: Futuro sconosciuto – 4 agosto 2022

I fan elogiano The Orville Stagione 3

Molti fan di lunga data della serie e nuovi arrivati ​​hanno elogiato la stagione 3 e un fan ha voluto evidenziare l’episodio 6 in particolare come molto forte per tutto il tempo.

Il fandom si è goduto così tanto la stagione 3 che stanno iniziando a vincere una quarta stagione prima ancora che l’attuale serie sia terminata.

Un altro fan ha elogiato la scrittura della stagione 3, dicendo che è “sbalordita” e che i capi dello show sono riusciti a rendere questa stagione ancora migliore delle serie precedenti.

