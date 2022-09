Quanti episodi ci sono in Tell Me Lies? Spiegazione del programma di Hulu

Hulu ha offerto molte serie drammatiche avvincenti nel corso degli anni e l’ultimo ingresso nella sua libreria promette di essere assolutamente da vedere.

Quella serie è Tell Me Lies che racconta la storia di una relazione inebriante ma tumultuosa che offre molti colpi di scena in ogni episodio.

Ma quanti episodi ci sono in Tell Me Lies e qual è il programma di uscita dello show?

Tell Me Lies è arrivato su Hulu negli Stati Uniti mercoledì 7 settembre 2022.

Con Grace Van Patten e Jackson White, la serie racconta la storia di Lucy Albright e Stephen DeMarco che si incontrano al college e cadono in quella che sembra essere una tipica storia d’amore da campus.

Tuttavia, mentre la loro relazione progredisce in otto anni ricchi di eventi, la loro relazione amorosa apparentemente innocente si evolve in un intreccio che crea dipendenza che minaccia non solo di alterare la loro stessa vita, ma anche quella di tutti coloro che li circondano.

Quanti episodi ci sono in Tell Me Lies?

Tell Me Lies sarà composto da 10 episodi in totale.

I primi tre capitoli sono stati resi disponibili il giorno del rilascio, ma i prossimi episodi passeranno a un programma di rilascio settimanale con una nuova puntata in arrivo ogni mercoledì.

Dopo la premiere di tre episodi il 7 settembre, nuovi episodi andranno in onda ogni settimana fino al finale il 26 ottobre.

Il programma completo di rilascio di Tell Me Lies su Hulu è il seguente:

Episodio 1 – Colpi di fulmine | 7 settembre

Episodio 2 – A sangue caldo | 7 settembre

Episodio 3 – Non ci tocchiamo, ci scontriamo | 7 settembre

Episodio 4 – Togliti i pantaloni e la giacca | 14 settembre

Episodio 5 – Buon fottuto Natale | 21 settembre

Episodio 6 – E mi dispiace se ti ho insultato | 28 settembre

Episodio 7 – Castello su una nuvola | 5 ottobre

Episodio 8 – Non sprecare le tue emozioni | 12 ottobre

Episodio 9 – Zucchero, stiamo andando giù oscillando | 19 ottobre

Episodio 10 – La camera da letto dei nostri amici | 20 ottobre

Oltre alla prima stagione, Hulu deve ancora annunciare se Tell Me Lies tornerà per una seconda stagione. Il dramma non è stato classificato come una serie limitata, il che significa che c’è la possibilità di vedere una stagione 2 a seconda dell’accoglienza dello show.

La serie è basata su una storia vera

Esatto, Tell Me Lies prende ispirazione da eventi della vita reale.

La serie è basata sull’omonimo romanzo del 2018 di Carola Lovering, ispirato a una relazione della sua stessa vita.

Dopo l’uscita del romanzo, tuttavia, Lovering inizialmente ha negato che il personaggio di Stephen DeMarco fosse basato su una persona reale.

Ma dopo aver ricevuto innumerevoli messaggi dai lettori relativi all’esperienza di uscire con la loro versione di Stephen, l’autrice ha finalmente confermato che la storia si basa su una relazione reale quando ha scritto un articolo per The Cut nel 2019.

Tell Me Lies è ora disponibile per lo streaming su Hulu dopo la prima il 7 settembre 2022.

