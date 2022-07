Quanti episodi ci sono in Only Murders in the Building stagione 2?

Dopo lo straordinario successo della sua avvincente puntata di apertura, Only Murders in the Building è tornato sui nostri schermi per la sua tanto attesa seconda stagione.

Quando la serie ha debuttato per la prima volta su Hulu nell’agosto 2021, la serie è diventata rapidamente la più grande serie comica sulla piattaforma con un certo margine e il lancio internazionale dello spettacolo su Disney+ ha avuto altrettanto successo.

Naturalmente, i fan sono ansiosi di approfondire il nuovo mistero, ma quanti episodi ci sono nella seconda stagione di Only Murders in the Building e verranno rilasciati settimanalmente o tutti in una volta?

Solo omicidi nell’edificio | Rimorchio della seconda stagione | Hulu BridTV 10452 Solo omicidi nell’edificio | Rimorchio della seconda stagione | Hulu https://i.ytimg.com/vi/z4d7y7GDhDE/hqdefault.jpg 1033110 1033110 centro 13872

La seconda stagione di Only Murders in the Building è arrivata su Hulu e Disney+ martedì 28 giugno 2022.

Ambientato dopo lo sbalorditivo cliffhanger alla fine della prima stagione, il trio di podcast composto da Charles, Oliver e Mabel si ritrova al centro di un’altra indagine dopo che un altro omicidio è avvenuto nell’Arconia, il loro condominio di New York.

Questa volta, tuttavia, il trio ha degli obiettivi sulle proprie spalle poiché inavvertitamente diventano sospetti della morte di Bunny Folger, il presidente del consiglio di amministrazione dell’edificio Arconia, dopo che Mabel è stata trovata accovacciata sul suo cadavere insanguinato.

È una corsa contro il tempo per la banda mentre cercano di trovare il vero assassino mentre cercano anche di convincere i loro vicini di New York che non sono stati loro.

Le cose si complicano quando un prezioso dipinto di proprietà di Bunny, che raffigura misteriosamente il defunto padre di Charles, scompare.

Hulu

Quanti episodi in Only Murders in the Building stagione 2?

La seconda stagione di Only Murders in the Building conterrà 10 episodi.

I fan veterani della serie noteranno che questo totale rispecchia quello che abbiamo visto nella prima stagione, poiché anche la prima puntata consisteva in 10 capitoli, tutti pieni di colpi di scena.

I primi due episodi della seconda stagione sono stati entrambi rilasciati il ​​28 giugno prima che gli episodi iniziassero ad andare in onda settimanalmente il martedì, il che offre ai fan la possibilità di sbucciare insieme la cipolla del mistero, piuttosto che lasciare che alcuni spettatori si abbuffino di guardare il finale prima del altri.

Ciò significa che dopo la premiere di due episodi, la nuova stagione continuerà ad essere trasmessa ogni settimana fino all’arrivo del finale il 23 agosto 2022.

Episodio 1 – Persone di interesse | 28 giugno

Episodio 2 – Incorniciato | 28 giugno

Episodio 3 – L’ultimo giorno di Bunny Folger | 5 luglio

Episodio 4 – Eccoti guardandoti | 12 luglio

Episodio 5 – Il racconto | 19 luglio

Episodio 6 | 26 luglio

Episodio 7 | 2 agosto

Episodio 8 | 9 agosto

Episodio 9 | 16 agosto

Episodio 10 | 23 agosto

Hulu

Possibilità di esplorare la stagione 3

Per una serie così popolare come Only Murders in the Building, c’è un comprensibile interesse per quanto lontano potrebbe arrivare lo spettacolo, con molti già rivolti alla possibilità della terza stagione.

Hulu deve ancora confermare il destino della serie oltre la sua seconda uscita in corso, ma grazie alla sua enorme popolarità e ai punteggi delle recensioni quasi perfetti, il futuro sembra luminoso per Charles, Oliver e Mabel.

Dopo la conclusione della prima stagione, il presidente di Hulu Originals ha detto a Vulture che Only Murders in the Building era diventata la commedia più seguita su Hulu nella storia della piattaforma, con la pubblicazione che riportava che la serie ha generato 37 volte più interesse di quanto sia tipico per spettacoli simili .

Inoltre, entrambe le stagioni 1 e 2 del mistero di omicidio comico hanno ottenuto il 100% di voti su Rotten Tomatoes, il che rappresenta un valido aiuto per la serie in termini di possibilità di rinnovo.

Naturalmente, il più grande punto interrogativo che circonda una terza stagione di Only Murders in the Building è la storia e resta da vedere solo se e come la stagione 2 organizzerà un’altra puntata ma, almeno per il momento, ce ne sono ancora molti di residenti all’Arconia che potrebbero essere vittime di un altro omicidio.

Hulu

La stagione 2 di Only Murders in the Building è ora disponibile per lo streaming su Hulu e Disney+ dopo essere stata rilasciata il 28 giugno 2022.

In altre notizie, quanti episodi ci sono nella stagione 2 di P-Valley? Spiegazione del programma Starz