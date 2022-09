Quando è su Hulu?

Da quando è stato trasmesso per la prima volta nel 2017, The Handmaid’s Tale è diventato uno spettacolo di base nella libreria di contenuti di Hulu e, dopo un’enorme attesa di 13 mesi, la serie è tornata per la sua tanto attesa quinta stagione.

Dopo gli eventi sbalorditivi del finale della stagione 4, i fan saranno senza dubbio ansiosi di approfondire i nuovi episodi non appena usciranno.

Ma quando è esattamente il momento di uscita della quinta stagione di The Handmaid’s Tale e cosa possono aspettarsi i fan dal nuovo capitolo?

Riepilogo della stagione 4 di The Handmaid’s Tale

La stagione 4 di The Handmaid’s Tale è stata importante per giugno quando è andata in onda da aprile a giugno nel 2021.

I primi episodi della stagione hanno visto lei e molte delle sue ancelle tentare di fuggire dalle grinfie di Gilead e dopo diversi tristi colpi di scena, lei e Janine arrivano a Chicago, che è diventata una zona di guerra.

Nonostante un cessate il fuoco sia stato concordato, Gilead conduce un ultimo bombardamento che lascia June ferita e il destino di Janine sconosciuto fino alla fine della stagione, quando viene rivelato che è stata riportata a Gilead per servire ancora una volta come ancella.

Con l’aiuto della soccorritrice Moira, June riesce finalmente a mettersi in salvo a nord del confine canadese, dove ha un incontro inaspettato con la sua ex fiamma Luke, ma le cose sono ancora molto complicate tra loro dopo che la loro figlia Hannah è stata rapita da Galaad.

Con l’avanzare della stagione, i Waterford vengono processati presso la Corte penale internazionale per la loro parte nello sfruttamento di Gilead, ma Fred tenta di concludere un accordo con Tuello che lo vedrebbe rifugiarsi a Ginevra e far ritirare tutte le accuse contro di lui.

Poco prima che stia per salire sull’aereo, tuttavia, Fred viene arrestato poiché June ha concluso un accordo tutto suo.

Fred viene rilasciato nella Terra di Nessuno dove viene inseguito da June e da molte altre ex ancelle che lo uccidono brutalmente e lasciano il suo corpo appeso a un muro.

La stagione si conclude con la moglie di Fred, Serena, che riceve una busta contenente l’anello nuziale e l’anulare di Fred mentre June torna a casa da Luke ricoperta di sangue.

Data e ora di uscita della quinta stagione di The Handmaid’s Tale

La quinta stagione di The Handmaid’s Tale uscirà su Hulu mercoledì 14 settembre 2022, a mezzanotte, ora della costa orientale degli Stati Uniti.

Per i fan in vari fusi orari negli Stati Uniti, questo si traduce in:

00:00 ET

23:00 CT (il 13 settembre)

22:00 MT (il 13 settembre)

21:00 ET (il 13 settembre)

20:00 AKT in Alaska (il 13 settembre)

18:00 HT alle Hawaii (il 13 settembre)

Nella quinta stagione, June deve affrontare le conseguenze della brutale uccisione di Fred Waterford mentre lotta anche per ridefinire la sua identità e il suo scopo ora che uno dei suoi più grandi aguzzini è stato ucciso.

Tuttavia, l’influenza di Gilead continua a diffondersi e prende piede in Canada mentre la vedova Serena cerca di aumentare il suo profilo a Toronto.

Altrove, il comandante Lawrence lavora con Nick e zia Lydia per aiutare Gilead a ricostruire e continuare a salire al potere mentre l’attenzione di June si rivolge alla ricerca di sua figlia Hannah.

Quanti episodi ci sono nella quinta stagione?

La quinta stagione di The Handmaid’s Tale sarà composta da 10 episodi in totale.

Il conteggio degli episodi dovrebbe sorprendere i fan veterani della serie poiché anche le stagioni 1 e 4 presentavano lo stesso numero di capitoli.

Tuttavia, questo è più breve di entrambe le stagioni 2 e 3 che includevano 13 episodi.

Dopo la prima di due episodi il 14 settembre, The Handmaid’s Tale continuerà ad essere trasmesso settimanalmente, con un nuovo episodio in arrivo ogni mercoledì fino al finale il 9 novembre.

Ciò significa che il programma di rilascio completo per la stagione 5 di The Handmaid’s Tale è il seguente:

Episodio 1 – Mattina | 14 settembre

Episodio 2 – Balletto | 14 settembre

Episodio 3 | 21 settembre

Episodio 4 | 28 settembre

Episodio 5 | 5 ottobre

Episodio 6 | 12 ottobre

Episodio 7 | 19 ottobre

Episodio 8 | 26 ottobre

Episodio 9 | 2 novembre

Episodio 10 | 9 novembre

La quinta stagione di The Handmaid’s Tale arriva su Hulu negli Stati Uniti mercoledì 14 settembre 2022.

