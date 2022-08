“Prey” arriva alla prima numero 1 su Hulu fino ad oggi in film e TV – Scadenza

Martedì 20th Century Studios ha detto che è Predatore spin off Preda ha raggiunto la prima posizione in anteprima su Hulu fino ad oggi in tutti i film e le serie televisive dello streamer. Il film è stato anche registrato come la prima più vista su Star+ in America Latina e Disney+ con lo Star Banner in tutti gli altri territori, in base alle ore guardate nei primi tre giorni dalla sua uscita. Statistiche specifiche per quanto riguarda il suo pubblico non sono state divulgate.

Rilasciato su Hulu, Star+ e Disney+ il 5 agosto, Preda è ambientato nella nazione Comanche 300 anni fa e racconta la storia del guerriero feroce e altamente qualificato, Naru (LegioneAmber Midthunder). La giovane donna è stata cresciuta all’ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che vagano per le Grandi Pianure, quindi quando il pericolo minaccia il suo accampamento, si propone di proteggere il suo popolo. La preda che insegue, e alla fine affronta, si rivela essere un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnicamente avanzato, che si traduce in una resa dei conti feroce e terrificante tra i due avversari.

L’ultima voce del Predatore Il franchise è interpretato anche dal nuovo arrivato Dakota Beavers, così come Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope e Dane DiLiegro. Dan Trachtenberg (I ragazzi, 10 Cloverfield Lane) ha diretto il thriller d’azione da una sceneggiatura di Patrick Aison (Jack Ryan). John Davis (Il predatore), Jhane Myers (Mostri di Dio) e Marty Ewing (È il secondo capitolo) ha prodotto, con Lawrence Gordon, Ben Rosenblatt, James E. Thomas, John C. Thomas e Marc Toberoff come produttori esecutivi.