Perché Moonlighting non è in streaming su Disney+ o Hulu

Una serie ha debuttato sulla ABC nel 1985 come sostituto di mezza stagione e un anno dopo è stato il più grande fenomeno televisivo. La scrittura, la recitazione e lo stile avrebbero influenzato essenzialmente tutti i programmi televisivi successivi. Allora perché nell’era dello streaming, le serie di proprietà della Disney non possono Chiaro di luna streaming su Disney+ o Hulu? Se qualcuno ha indovinato “problema di diritti”, è corretto ma è una storia complicata.

C’è molto che affascina Chiaro di luna, anche dopo quasi quattro decenni dal suo debutto. L’effetto di questa serie si fa ancora sentire nella cultura pop. Ad esempio, il modo She-Hulk: avvocato rompe il quarto muro ha un debito con questa serie. Jennifer Walters è Deadpool meno sicura per il lavoro e David Addison più superpotente. Per uno spettacolo così popolare e influente, la cosa più interessante è quanto poco la gente ne parli oggi. In quasi 40 anni, un solo libro — Chiaro di luna: una storia orale di Scott Ryan — è stato scritto su una serie che potrebbe generare una propria sezione della biblioteca del campus.

Lo scrittore e produttore Glenn Gordon Caron si è ritrovato con una rara opportunità negli anni ’80, ormai ampiamente citati, quando l’amministrazione Reagan ha allentato parte del controllo che la Federal Communications Commission (FCC) aveva sul modo in cui veniva prodotta la televisione. Ciascuna delle grandi reti – quindi solo ABC, NBC e CBS – potrebbe creare tutti gli studi per produrre uno spettacolo da trasmettere. Questa pratica è lo standard oggi, ma allora era nuova di zecca. Dopo che i suoi primi due pilot non sono andati, a Caron è stata data una direttiva dalla ABC: fare uno “spettacolo poliziesco ragazzo / ragazza”. Spaventapasseri e la signora King, Hart a Hart, e altri risolverebbero un mistero e avrebbero una storia d’amore nell’arco di 50 minuti. Per Caron e i suoi sceneggiatori, i casi non erano la parte importante dello spettacolo: era il rapporto tra i due personaggi centrali.

Cybill Shepherd stava passando dall’assumere ruoli cinematografici a ruoli televisivi. Caron la voleva per il personaggio di Maddie Hayes, un’ex modella che ha perso tutti i suoi soldi ed è diventata una detective. (Erano gli anni Ottanta.) Eppure quella era solo metà della formula. L’interlocutore saggio e operaio di Maddie sarebbe il ruolo da protagonista per un certo Bruce Willis. Prima che fosse l’eroe di Duro a morire, era David Addison: sciocco, un pessimo combattente e sfortunato in amore. Era l’antitesi di quello che la gente considerava un protagonista e più simile a quello che stava facendo Bill Murray nei suoi successi degli anni ’80.

Una componente chiave del personaggio di David era il suo amore per la musica. Willis sapeva suonare l’armonica e spesso iniziava a cantare, sia per un momento di sollievo comico che come parte di un numero musicale serio. Ad esempio, Willis ha interpretato “Good Lovin'” dei Rascals nella terza stagione, episodio 7, “Atomic Shakespeare”. Caron ha fatto molto affidamento sulle gocce dell’ago – lo stesso approccio successivamente adottato da James Gunn – negli episodi. Il compositore Alf Clausen avrebbe anche interpolato altra musica nella sua colonna sonora. Nella seconda stagione, episodio 17, “Funeral for a Door Nail”, David e il malvagio avvocato Alan Margolese hanno combattuto con la spada con due manici di scopa. Quello di David era blu e quello di Alan era rosso, mentre Clausen incorporava senza sottigliezza il Guerre stellari tema. È a causa di questa musica, e di quanto fosse importante per la serie, che Chiaro di luna non è in streaming su Disney+ né Hulu.

“Questo è il motivo per cui non puoi vedere Chiaro di luna in questo momento”, ha detto Caron a Ryan nel libro, “a causa di tutta quella musica. Niente di tutto ciò è stato cancellato perché nessuno prevedeva DVD o streaming”. Secondo il creatore dello spettacolo, la Disney gli ha chiesto se potevano semplicemente modificare la musica. Ma fa tanto parte del suo spettacolo quanto i dialoghi o la regia. “Dico sempre , ‘No, non possiamo cambiare la musica.'”

La Disney non dovrebbe avere problemi a cancellare il Guerre stellari tema ora che possiedono Lucasfilm, ma il resto delle canzoni potrebbe essere molto complicato. Chiaro di luna canzoni usate dai Rolling Stones, James Brown e Billy Joel. Presentava anche le apparizioni di artisti del calibro di Ray Charles and the Temptations. Licenziare tutta quella musica e pagare tutti quegli artisti, farebbe Chiaro di luna la serie in streaming più costosa. Questo è anche il motivo per cui i DVD sono stati lasciati fuori stampa. Sebbene fosse uno degli spettacoli più interessanti della TV, i diritti musicali gli hanno impedito di avere una seconda vita.