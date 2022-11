Perché le pubblicità di Hulu sono così rumorose?

Essendo una delle piattaforme di streaming più tradizionali, Hulu è una delle preferite quando si tratta di guardare vecchi preferiti e abbuffarsi di nuovi. Coloro che pagano per il servizio incontreranno sicuramente più ore di programmazione epica, ma quanto pagano determina se affrontano il problema più rumoroso del servizio.

Per coloro che soffrono e tamponano gli annunci nella loro esperienza con Hulu, potrebbero notare un audio sconvolgente ogni volta che viene riprodotto uno spot pubblicitario. Questo è in realtà un modo per le aziende pubblicitarie di farsi strada nelle orecchie, nei cuori e nelle menti degli spettatori, ed è incredibilmente fastidioso. Ecco perché gli annunci di Hulu sono così rumorosi e i modi migliori in cui gli utenti possono proteggere i loro timpani.

Perché gli spot pubblicitari sono così rumorosi su Hulu?

Quando piattaforme di streaming come Netflix e Hulu hanno livellato il campo di gioco per guardare la televisione, il metodo tradizionale di pubblicità ha riconsiderato fortemente il modo in cui avrebbero attirato l’attenzione dei consumatori ora. Nel caso di Hulu, i livelli di abbonamento meno pagati erano ancora supportati da annunci pubblicitari, consentendo a coloro che vivevano e morivano tramite pubblicità di farsi ancora le ossa. Purtroppo, questi annunci non sono solo fastidiosi per gli utenti di Hulu: sono anche snervanti, principalmente a causa di quanto sono rumorosi.

Anche se gli streamer stanno guardando a un volume normale, nel momento in cui inizia la riproduzione di un annuncio, il suono potrebbe raggiungere livelli assordanti. A volte, il volume può rimanere a un livello normale o tollerabile prima di crescere improvvisamente a un’altezza stridente. C’è una ragione subdola per questo attacco audio e, fortunatamente, ci sono anche diversi modi per impedire che accada.

Come gestire gli spot rumorosi su Hulu

Nel 2010 è stata approvata la legge CALM (Commercial Advertisement Loudness Mitigation), che rende assolutamente illegale che una pubblicità sia drasticamente più alta del volume medio del canale su cui va in onda. Dato che le piattaforme di streaming come Hulu potrebbero essere tutte considerate lo stesso “canale”, questo dovrebbe teoricamente eliminare questo problema. Tuttavia, gli inserzionisti che non volevano che i loro annunci pubblicitari venissero facilmente ignorati hanno capito come aggirare questo regolamento.

Alcuni annunci su Hulu iniziano a mantenere il volume di qualunque spettacolo lo spettatore avesse guardato prima lentamente ma inesorabilmente a tutto volume. Hulu sta presumibilmente lavorando a una soluzione, ma raccomanda anche agli utenti di impostare i propri sistemi audio TV per regolare automaticamente eventuali modifiche al volume della programmazione. Molte delle Smart TV odierne hanno una funzione di regolazione del volume chiamata Volume automatico che regola automaticamente i cambiamenti in decibel durante la visualizzazione degli annunci ad alto volume di Hulu. Allo stesso modo, i visualizzatori di computer possono semplicemente fare in modo che il proprio laptop o desktop disattivi il volume ogni volta che iniziano questi annunci.

L’abbonamento a un pacchetto senza pubblicità su Hulu elimina completamente le pubblicità rumorose del servizio di streaming, quindi se un aggiornamento del pacchetto rientra nel budget, consideralo. Anche contattare la FCC è un’opzione, anche se probabilmente non è quella che lo streamer medio vuole prendere. Quando tutto il resto fallisce e le orecchie iniziano a suonare, gli spettatori arrabbiati possono sempre semplicemente aggiornare ed evitare completamente gli annunci.