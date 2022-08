“Opportunità di carriera in Murder & Mayhem” per Hulu lancia Annie Q. Riegel – Scadenza

ESCLUSIVO: Opportunità di carriera in Murder and Mayhemla serie Hulu in lavorazione con protagonista Mandy Patinkin, ha scelto Annie Q. Riegel (Kung Fu, Gli avanzi) in un ruolo ricorrente importante.

Riegel interpreterà Winnie nel progetto scritto da Stumptown duo Mike Weiss e Heidi Cole McAdams e diretto da Marc Webb. La serie chiede, come si risolve un omicidio in un mondo post-fatto? Soprattutto quando si naviga nel Mediterraneo su un transatlantico pieno di ricchi e potenti. Tutti a bordo nascondono qualcosa, ma uno di loro è un assassino? Questo è ciò che il più grande detective del mondo, Rufus Cotesworth (Patinkin) e la sua protetta (Violett Beane) mirano a scoprire.

Ordini di serie e piloti Hulu 2022

La serie ha ricevuto un ordine di 10 episodi da Hulu quest’anno. La serie entrerà in produzione questo mese e continuerà fino a dicembre. Altri membri del cast includono Lauren Patten, Hugo Diego Garcia, Angela Zhou e Rahul Kohli.

La serie è di ABC Signature.

Riegel è rappresentato da Rebecca Lyle e Alissa Goodman presso Authentic Talent and Literary Management e Fatmata Kamara presso A3 Artists Agency.