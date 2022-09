“Opportunità di carriera in Murder and Mayhem” rafforza il cast di supporto – Scadenza

ESCLUSIVO: Opportunità di carriera in Murder and Mayhemla serie Hulu in lavorazione con protagonista Mandy Patinkin, ha dato gli ultimi ritocchi al suo già stellato ensemble aggiungendo Linda Emond (L’età dell’oro) e Jayne Atkinson (Castello di carte) in ruoli fortemente ricorrenti.

Emond interpreterà l’agente Hilde Eriksen, un’astuta e burocratica agente dell’Interpol che sale a bordo della SS Varuna per indagare dopo che è avvenuto un omicidio. È rappresentata da CAA. Atkinson interpreterà Katherine Collier, la madre intelligente di Anna (Lauren Patten) e moglie del potente magnate Lawrence Collier (David Marshall Grant). È rappresentata da Industry Entertainment.

Il progetto scritto da Stumptown il duo Mike Weiss e Heidi Cole McAdams e diretto da Marc Webb pone la domanda come si risolve un omicidio in un mondo post-fatto, specialmente quando si naviga nel Mediterraneo su un transatlantico pieno di ricchi e potenti? Tutti a bordo nascondono qualcosa, ma uno di loro è un assassino? Questo è ciò che il più grande detective del mondo, Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin) e la sua protetta Imogene (Violett Beane) mirano a scoprire.

Ordini di serie e piloti Hulu 2022

La serie ha ricevuto un ordine di 10 episodi da Hulu ed è in produzione fino a dicembre. È di ABC Signature.

Altri attori che si uniscono al cast ricorrente sono Jack Cutmore-Scott (Kingsman: Il servizio segreto) nel ruolo del figlio di Katherine, Tripp; Michael Gladis (Uomini pazzi) nel ruolo di Keith Trubitsy, ospite di crociere e investitore nell’ultima impresa di Tripp Collier; Lisa Lu (Asiatici ricchi e pazzi) come Celia Chun, la matriarca della ricca famiglia Chun; Danny Johnson (Luca Cage) come padre Toby, sacerdote episcopale e re politico; Carolina (Cattivo) nel ruolo della nipote di Celia, Eleanor; Jere Burns (NCIS: LA) come Llewellyn Mathers, consigliere generale di lunga data di Collier Mills; Sincero Wilbert come That Derek; Tamberla Perry (Tutto americano: ritorno a casa) come governatore Alexandra Hochenberg; Concedere (Il diavolo veste Prada) come marito di Katherine; e Sophia Reid Gantzert nel ruolo della giovane Imogene.

Cutmore-Scott è rappresentato da 42 nel Regno Unito, UTA negli Stati Uniti e Entertainment 360; Gladis è rappresentato da TalentWorks, Gallant Management e Paul Hastings. Lu è rappresentato da Andrew Ooi di Echelon Talent Management Inc. Johnson è rappresentato da Kazarian/Measures/Ruskin & Associates e PH Entertainment Group.

Lu è rappresentato da Andrew Ooi di Echelon Talent Management Inc. Burns è rappresentato da Innovative Artists e Main Title Entertainment. Wilbert è rappresentato dall’agenzia A3 e Justine Hunt di Hines e Hunt Entertainment. Perry è rappresentato da Stewart Talent & Authentic Talent e Literary Management. Grant è rappresentato da Dannielle Thomas presso Untitled Entertainment.

Reid-Gantzert è rappresentato da Premiere Talent Management e Innovative Artists.

I membri del cast precedentemente annunciati includono Violett Beane, Hugo Diego Garcia, Angela Zhou, Rahul Kohli e Pardis Saremi e Annie Q. Riegel.