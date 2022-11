‘Opportunità di carriera in Murder and Mayhem’ nel cast di Christian Svensson – Deadline

ESCLUSIVO: Christian Svensson si unisce al cast di Hulu Opportunità di carriera di omicidio e caos. Interpreterà Andreas Windeler, descritto come un uomo d’affari fisicamente intimidatorio e intellettuale che funge da emissario di una figura criminale sfuggente.

Opportunità di carriera in Murder and Mayhem ha ottenuto un ordine di serie di dieci episodi all’inizio di quest’anno. Scritto da Stumptown duo Mike Weiss e Heidi Cole McAdams con il pilot diretto da Marc Webb, la serie si chiede: come si risolve un omicidio in un mondo post-fatto mentre si naviga nel Mediterraneo su un transatlantico pieno di ricchi e potenti?

Mandy Patinkin interpreta il più grande detective del mondo, Rufus Cotesworth, mentre la sua protetta è interpretata da Violett Beane. Altri membri del cast includono Lauren Patten, Hugo Diego Garcia, Angela Zhou, Rahul Kohli e Annie Q. Riegel.

Svensson, che è apparso in spettacoli statunitensi come 24, NCIS: Los Angeles, Southland e Mandrinoè rappresentato da Crimson Media, CESD e Actors in Svezia.

La serie è prodotta da ABC Signature. Weiss e Cole McAdams fungeranno anche da co-showrunner. La coppia è produttrice esecutiva insieme a Webb e Mark Martin per Black Lamb.