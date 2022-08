‘Only Murders In The Building’ EP su Possibile Chevy Chase Reunion – Contenders TV – Scadenza

Solo omicidi nell’edificio è stato rinnovato per la stagione 3 su Hulu, e dato che lo spettacolo è il protagonista SNL veterani Steve Martin e Martin Short, alcuni hanno sostenuto per a Tre Amigo! riunione con Chevy Chase.

Apparendo a un pannello per Contenders Television: The Nominees di Deadline, l’evento della stagione dei premi, a John Hoffman, produttore esecutivo e co-creatore della commedia misteriosa, è stato chiesto se Chase apparisse nella nuova stagione. Apparendo anche, Jane Lynch ha parlato di come è stato diventare la controfigura di Martin e della direzione che le è stata data.

Contenders TV: The Nominees – Copertura completa di Deadline

Hoffman ha spiegato di sentirsi “solido” riguardo agli attuali tre amigos dello show – Short, Martin e Selena Gomez – e ha rivelato che sono passate solo “poche settimane” da quando hanno appena aperto la stanza degli sceneggiatori per la terza stagione.

“Ci saranno piani per molti, molti altri amigos e altro e questo è in corso in questo momento”, ha aggiunto. “È molto eccitante. Sono così entusiasta di vedere Nathan [Lane] e Jane qui oggi perché c’è qualcosa di così magico quando abbiamo persone all’interno del nostro edificio e nella nostra sfera nel nostro mondo che in qualche modo vengono ed elevano tutto oltre e mantengono i grandi swing molto radicati nel modo in cui gli artisti come loro sanno fare come nessun altro . Non ho alcun interesse a lasciare indietro nessuno nella terza stagione, se qualcuno è disponibile.

Lynch ha recitato nel ruolo di Sazz Pataki, la controfigura di Charles, e ha detto che le era stato chiesto di essere più simile a Martin ma anche di essere se stessa e una “versione migliore del personaggio di Steve”.

“Faccio tutto meglio”, ha aggiunto Lynch. “Sono più attraente, sono più sexy per le donne, sono più atletico e probabilmente un attore migliore… probabilmente non dovrei avere il ruolo e lo sappiamo tutti”.

Ha anche detto: “L’ho adorato. Ho solo vissuto per farlo sentire male con se stesso e trovare quelle opportunità per farlo entrare lì, ma con amore sai, voglio dire, lei ama, ama un ragazzo. È un po’ ottusa».

Guarda il video del pannello sopra.