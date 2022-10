“Never Let Me Go” di FX ambientato a Hulu con Viola Prettejohn, Tracey Ullman e Kelly Macdonald – Scadenza

Viola Prettejohn, Tracey Ullman e Kelly Macdonald reciteranno nell’adattamento della serie Non lasciarmi mai andarea cui è stato consegnato un ordine in serie da FX per andare in onda su Hulu.

All’inizio di quest’anno, Deadline ha rivelato che il romanzo di Kazuo Ishiguro adattato come un film con Carey Mulligan, Keira Knightley e Andrew Garfield sarebbe stato trasformato in una serie TV da I Mai scrittrice Melissa Iqbal.

Il thriller di fantascienza sta ora andando avanti con Viola Prettejohn, che ha recitato I Mainel ruolo principale.

Interpreta Thora, un’adolescente ribelle che fugge dal collegio dove lei e i suoi compagni cloni sono tenuti nascosti alla società. Ma quando inizia a vivere sotto copertura nel mondo esterno, mette inconsapevolmente in moto eventi che scateneranno una rivoluzione e metteranno alla prova i confini di ciò che significa essere umani.

Ullman (Signora America) e MacDonald (Linea di condotta) sarà affiancato da Aiysha Hart (Guerriero del deserto), Spike Fearn (L’incredibile signor Blunden), Shaniqua Okwok (Piccola ascia), Gary Beadle (Ruota del tempo), Kwami Odoom (Morte in paradiso), Susan Brown (È un peccato), Keira Chanse (Vieni via) e Edward Holcroft (Kingsman).

Iqbal ha scritto il pilot e fungerà da showrunner. Produrrà insieme a Marc Munden (Utopia), chi dirigerà; Alex Ghirlanda; Andrew Macdonald, Allon Reich e Maria Fleischer di DNA Productions; e Ishiguro.

La serie andrà in onda su Hulu negli Stati Uniti, Star+ in America Latina e Disney+ in altri territori.

Viene da DNA Productions, la cui divisione cinematografica ha prodotto la versione del lungometraggio; Searchlight TV, la cui divisione cinematografica ha distribuito il film; e produzioni FX. Il film, uscito nel 2010, è stato diretto da Mark Romanek da una sceneggiatura di Garland.

“Non lasciarmi mai andare è un moderno classico di fantascienza che Melissa Iqbal e il team creativo hanno brillantemente adattato per FX come un dramma che esplora temi attuali e inquietanti sulla vita e l’etica della tecnologia”, ha affermato Gina Balian, presidente di FX Entertainment. “Siamo onorati di collaborare con Andrew e Allon presso DNA Productions, Searchlight Television, Alex Garland, Marc Munden, Kazuo Ishiguro e l’incredibile cast di questo nuovo entusiasmante progetto”.