Nathan Lane sul record di Emmy con “Only Murders”, “Disappointment Blvd”. – Scadenza

Solo omicidi nell’edificio La guest star Nathan Lane ha stabilito un record agli Emmy questa mattina quando ha ottenuto la sua settima nomination, diventando l’attore ospite più nominato, nelle categorie commedie e drammatiche, nella storia della televisione. Il nome del tre volte vincitore del Tony, nella categoria di attore comedy guest, segue tre per Famiglia modernae uno a testa per i ruoli Pazzo di te e più fragileinsieme a un unico attore drammatico ospite nominato per La buona moglie. Quando Deadline ha incontrato l’attore questa mattina per discutere del riconoscimento, ha scherzato su dove fosse Solo omicidi il personaggio di Teddy Dimas è diretto, rivelando allo stesso tempo nuovi dettagli su un paio di attesi film A24 in cui recita: l’horror di Ari Aster Boulevard della delusione e la commedia di Larry Charles Fottuti gemelli identici.

Lane ha detto che suo Solo omicidi il personaggio verrà reintrodotto in un episodio in onda oggi su Hulu, in cui Teddy è agli arresti domiciliari e si impegna in “una scena emotivamente devastante” con suo figlio sordo, Theo (James Caverly). “La stagione è sicuramente molto su Steve [Martin]della relazione con Lucy, padri e figli”, riflette l’attore, “e poi c’è una grande sorpresa in arrivo che coinvolge Teddy Dimas, in termini di relazione con [Martin Short’s] Oliver”.

Nomination agli Emmy 2022: copertura completa di Deadline

Lane ha detto che crede Boulevard della delusione – da Ereditario e Mezzogiorno il regista Aster — probabilmente non uscirà prima del prossimo anno. “Penso che forse punteranno a Cannes il prossimo anno, e mi è stato detto che potrebbe non essere chiamato Boulevard della delusione più, che avrà un titolo diverso”, ha detto. “Ho visto Ari Aster proprio la scorsa settimana e quello che ho visto sembrava piuttosto interessante, divertente e spaventoso. È un progetto unico. È come se avesse inventato un genere completamente nuovo, ed è tutto ancorato a Joaquin Phoenix, che è semplicemente straordinario”.

L’attore lo ha sentito Fottuti gemelli identici, interpretato anche da Megan Mullally, Bowen Yang, Megan Thee Stallion, Josh Sharp e Aaron Jackson, potrebbe essere rilasciato nel periodo natalizio. “È il film per famiglie perfetto, Fottuti gemelli identici”, scherza. “È solo una versione contorta di La trappola dei genitorima ho sentito Larry [Charles] è molto contento di come sta andando”.

Lane lo aggiunge Gemelli identici è un pezzo “davvero scandaloso” e “molto, molto divertente”. “[It has] una partitura davvero armoniosa [that will] davvero sorprendere le persone da questo compositore, Karl Saint Lucy. Molto, molto talentuoso”, ha aggiunto. “E sono sicuro che alcune persone si offenderanno perché è totalmente folle, ma davvero, davvero divertente.”

Con il suo riconoscimento dalla TV Academy oggi per Solo omicidi—l’acclamata serie di Hulu su sconosciuti ossessionati dal vero crimine che improvvisamente vengono coinvolti in uno di loro—Lane supera il defunto Fred Willard come l’attore con il maggior numero di nomi nelle categorie degli ospiti. L’attore ha detto che trova il disco “una cosa adorabile e adorabile” e “un tributo” allo “spettacolo intelligente e di classe” di cui è felice di essere “anche una piccola parte”.

L’unica cosa “deludente” dei nomi di oggi, ha aggiunto, è che il suo co-protagonista Caverly non era tra questi, in particolare data la sua straordinaria interpretazione nell’episodio per lo più muto “The Boy from 6B”, che esamina l’esperienza della sordità. “E’ un giovane attore così straordinario e ha recitato così bene, e molto di quello che ho fatto in quell’episodio e nella serie è stato costruito attorno al mio rapporto con lui”, ha detto Lane. “Quindi, mi piace pensare a questa come una nomination per entrambi”.

Emmy Snubs: “Reservation Dogs”, Selena Gomez, “Yellowstone”, “This Is Us” e altro

Sebbene Lane abbia già vinto due Daytime Emmy, non ha ancora sfondato in prima serata. I suoi concorrenti nella categoria Comedy Guest Actor di quest’anno includeranno Jerrod Carmichael (Sabato sera in diretta), Bill Hader (Frena il tuo entusiasmo), James Lance (Ted Lasso), Christopher McDonald (Hacks) e Sam Richardson (Ted Lasso). Agli Emmy il 12 settembre Solo omicidi nell’edificio si contenderà un totale di 17 categorie, tra cui Outstanding Comedy Series.