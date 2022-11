Natasha Rothwell Serie comica ‘How To Die Alone’ Onyx Collective Hulu – Scadenza

Natasha Rothwell ha ottenuto la sua prima serie importante dopo aver stretto un ricco patto con la Disney.

La sua commedia Come morire da soliche scriverà, reciterà e co-showrun, ha ottenuto un ordine per la serie da Onyx Collective e andrà in onda su Hulu.

Viene dopo Il Loto Bianco la star ha firmato un accordo globale lo scorso anno sotto la sua bandiera Big Hattie Productions con ABC Signature, che produce la serie per Onyx.

La serie in otto parti di mezz’ora segue Melissa (Rothwell), una grassa nevrotica nera che non è mai stata innamorata. Dopo un comico incontro con la morte, rifiuta di accontentarsi di qualcosa di meno della vita che desidera, catapultandola in un viaggio per diventare “100% quella puttana” nella vita reale con ogni mezzo necessario.

PENNA15 La produttrice esecutiva Vera Santamaria sarà co-showrun e produttrice esecutiva insieme a Rothwell I Bisessuali Desiree Akhaven è anche produttrice esecutiva.

Rothwell l’ha fatta iniziare a scrivere Sabato sera in diretta prima di diventare famoso per aver recitato, scritto e prodotto HBO Insicuro. È stata nominata per un Emmy per il suo ruolo di spa manager Belinda in HBO Il Loto Bianco e il prossimo protagonista nel film della Warner Bros. Wonka e film d’animazione Disney Desiderio.

Onyx Collective è dietro serie tra cui Kerry Washington, produttore esecutivo di legal drama Ragionevole Dubbio, lanciato su Hulu a settembre; Documentario musicale premio Oscar Estate dell’Anima; e la serie limitata Mahershala Ali La trama.

Rothwell è rappresentato da Edna Cowan Management, CAA e Jackoway Austen Tyerman. Santamaria è rappresentata da CAA, Meridian Artists e Morris Yorn.