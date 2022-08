Mike Tyson afferma che Hulu gli ha “rubato” la vita per un documentario

Mike Tyson è profondamente arrabbiato con Hulu prima dell’uscita del servizio di streaming della miniserie sulla vita dell’ex campione dei pesi massimi.

Mike Tyson è uscito oscillando a Hulu per la prossima miniserie del servizio di streaming sulla sua vita.

Tyson ha portato la sua delusione per Hulu su Instagram il 7 agosto, pubblicando con la didascalia: “Hulu è la versione in streaming del padrone degli schiavi. Mi hanno rubato la storia e non mi hanno pagato”. L’ex campione dei pesi massimi di boxe ha accusato il gigante dello streaming di aver usato la sua storia di vita e di non avergli dato un centesimo di compensazione finanziaria prima dell’uscita del documentario il 25 agosto Mike. Oltre a non ricevere denaro, Tyson non ha avuto alcun coinvolgimento nel progetto. Insieme alla didascalia del post su Instagram, il messaggio della foto includeva ulteriori critiche di Tyson a Hulu. “Non è il 1822. È il 2022”, ha detto. “Per i dirigenti di Hulu sono solo un n– possono vendere all’asta.”

Il post arrabbiato su Instagram in questione è arrivato dopo l’affermazione di Tyson secondo cui il presidente dell’UFC Dana White ha rifiutato milioni di dollari per promuovere la serie Hulu. Tyson ha annunciato su Twitter: “Ha rifiutato perché onora l’amicizia e tratta le persone con dignità”. “Non dimenticherò mai quello che ha fatto per me, proprio come non dimenticherò mai quello che Hulu mi ha rubato.”

L’ex grande pugilato ha continuato a esprimere la sua frustrazione con diversi tweet dopo il suo post iniziale su Instagram. Un tweet diceva: “Hulu ha rubato la mia storia. Loro sono Golia e io sono David. Le teste rotoleranno per questo”. L’ex combattente ha anche twittato: “Il modello di Hulu di rubare i diritti alla vita delle celebrità è incredibilmente avido di #headswillroll”. Molte persone hanno risposto con commenti di supporto a Tyson riguardo all’incidente con Hulu. In particolare, l’attore Jamie Foxx è intervenuto con il messaggio “Ti amo fratello”. Foxx interpreterà l’ex combattente in un altro film biografico su Tyson, intitolato semplicemente Tysonche è ancora in sviluppo a partire da luglio 2022. Antoine Fuqua dirigerà, mentre Martin Scorsese sarà il produttore esecutivo.

L’imminente miniserie di otto episodi di Hulu, Mike, segue la controversa carriera di pugilato dell’ex pugile e diversi tragici eventi nel corso della sua vita. Per quanto riguarda il cast, la miniserie presenta Chiaro di luna Trevante Rhodes nei panni dello stesso Tyson. Rhodes ha anche recitato in Netflix Scatola per uccelli e di Hulu Gli Stati Uniti contro Billie Holiday. Altri membri del cast includono Le Iene’ Harvey Keitel nei panni del defunto allenatore di boxe Cus D’Amato e Giorni delle nostre vite’ Kale Browne nei panni del defunto promotore e manager di boxe Bill Cayton.

Mike dovrebbe essere presentato in anteprima su Hulu il 25 agosto.

