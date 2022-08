Michael Showalter sulla sua carriera, “The Dropout” e altro – Dietro l’obiettivo – Scadenza

Scadenza

Michael Showalter è un attore, comico, produttore, regista e scrittore. Ha fatto tutto in una carriera che lo ha portato dall’essere una figura importante nella compagnia comica The State a uno scrittore-attore nel classico di culto Estate americana calda bagnata, il suo sequel e prequel su Netflix, oltre alla commedia di successo del 2005 Il Baxter dove è diventato una tripla minaccia come protagonista, scrittore e regista. Da allora ha diretto la propria carriera verso, beh, regia, e questo include film di successo come Il grande malato, Ciao, mi chiamo Doris, i piccioncini e l’anno scorso con Gli occhi di Tammy Faye che ha vinto due Oscar tra cui quello come miglior attrice per Jessica Chastain.

Ora potrebbe essere responsabile, nello stesso anno, della regia di Amanda Seyfried alla vittoria di un importante Emmy L’abbandono, la serie limitata di Hulu che ha anche ottenuto a Showalter una nomination agli Emmy per la regia (ha diretto quattro degli otto episodi) e per la serie limitata eccezionale. Come con Tammy FayeShowalter sta lavorando con una star che interpreta un’altra persona controversa nella vita reale, in questo caso Elizabeth Holmes, che ironicamente dovrà affrontare un’udienza di condanna a settembre proprio mentre si svolgono gli Emmy. Ovviamente è stata coinvolta nella grande bugia di Theranos ed è passata dalla sensazione della Silicon Valley alla disgrazia in poco tempo.

Nell’episodio di questa settimana della mia serie di video Deadline Behind the Lens, Showalter e io parliamo del perché L’abbandono è una storia importante da raccontare, l’approccio di Showalter nel raccontarla e nel dare il tono ai primi episodi. Inoltre, discutiamo del suo lavoro cinematografico, il seguito di culto di Estate americana calda e bagnata e se c’è altro in serbo e molto altro, incluso il suo prossimo film Focus Avviso spoiler con Jim Parsons e Sally Field che aprirà questo autunno ed è considerata l’ennesima prospettiva di premi.

Guarda la nostra conversazione nel video qui sopra per andare “dietro l’obiettivo” con Michael Showalter. Unisciti a me ogni lunedì e venerdì durante la stagione degli Emmy per un altro episodio di Dietro la lente.