Michael Keaton non voleva che la serie di Hulu sembrasse “Predicazione” – Scadenza

Per molti che si sono sintonizzati su Hulu Malato di droga – la serie in otto parti sulla peggiore epidemia di droga del paese – probabilmente ha segnato la prima volta che hanno sentito parlare della famiglia Sackler e del ruolo svolto dalla loro azienda farmaceutica. È stata una responsabilità che entrambi i creatori Danny Strong (Racconta, cambio di gioco) e il cast non ha preso alla leggera.

La star Michael Keaton, che interpreta un medico di una piccola città che diventa dipendente da Oxycontin dopo averlo prescritto ai suoi pazienti, ha detto durante un panel per la serie di proiezioni virtuali di Deadline che tutti erano attenti a tenere sotto controllo la predica mentre raccontavano la storia della famiglia.

“Danny ed io avremmo queste discussioni. Ero davvero cauto di non essere superiore, ma di rimproverare. Di tanto in tanto ero nervoso per questo”, ha detto Keaton. “Danny e io dicevamo: ‘I Sackler stanno facendo troppo la loro malvagia cosa che si attorciglia i baffi? Siamo noi le brave persone?’ Danny ha detto: “Racconta la storia e confida che questo non accadrà”. “

“C’è un elemento di attivismo, di sicuro”, ha detto Strong. “Una parte enorme della mia motivazione era [offering] diversi livelli di istruzione e attivismo. Ma quando lo stai facendo, almeno per me, devo rimanere concentrato sul far funzionare le scene nel miglior modo possibile. Quell’altro elemento si prenderà cura di se stesso. In realtà, l’obiettivo è quello di creare un’opera di intrattenimento, un’opera d’arte”.

Attualmente in streaming su Hulu, Malato di droga nel cast anche Kaitlyn Dever, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker e Rosario Dawson. Barry Levinson ha diretto e i produttori esecutivi sono Strong, Keaton, John Goldwyn, Levinson, Warren Littlefield, Beth Macy e Karen Rosenfelt.

Dai un’occhiata alla conversazione del pannello sopra che oltre a Keaton e Strong includeva Dever, Poulter, Stuhlbarg e Hoogenakker.