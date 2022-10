Mary Holland si unisce ad Amy Adams in Searchlight Neo-Horror – Deadline

ESCLUSIVO: Maria Olanda (Ultimo anno) ha firmato per recitare al fianco di Amy Adams e Scoot McNairy nell’horror cupamente comico di Searchlight Pictures Puttana, tratto dal romanzo d’esordio di Rachel Yoder. Marielle Heller (Puoi mai perdonarmi?) dirige dalla sua stessa sceneggiatura.

Il film, ora in produzione, racconta la storia di una donna coinvolta nella routine casalinga di crescere un bambino in periferia che abbraccia lentamente il potere selvaggio profondamente radicato nella maternità, mentre diventa sempre più consapevole del bizzarro e innegabile segni che potrebbe trasformarsi in un cane. Bond Group e Annapurna hanno acquisito i diritti cinematografici del libro di Yoder nel 2020 e hanno sviluppato la sceneggiatura insieme a Heller. Searchlight ha quindi acquisito i diritti mondiali a maggio, in un accordo che le fonti hanno stimato a $ 25 milioni in più; ha segnato un riemergere dell’Annapurna riconfigurata di Megan Ellison sul mercato.

I dettagli sul ruolo dell’Olanda sono nascosti.

Puttana sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme DTC della Disney come Hulu Original negli Stati Uniti, con piani di rilascio aggiuntivi che verranno annunciati in seguito. Adams e Stacy O’Neil (Suonerie morte) stanno producendo tramite il loro banner Bond Group, insieme a Heller per Defiant By Nature, Anne Carey di Archer Gray (Puoi mai perdonarmi?), Ellison dell’Annapurna (Libro intelligente) e Christina Oh (Minari), e Sue Naegle (Shirley). Havilah Brewster di Defiant By Nature è il produttore esecutivo.

Holland è un’attrice, scrittrice e comica che ha recentemente recitato al fianco di Rebel Wilson nella commedia di Netflix Ultimo anno. Ha co-scritto e recitato insieme a Clea DuVall nella commedia romantica delle vacanze del 2020 La stagione più felice, che DuVall ha diretto per Hulu. La coppia si è riunita di nuovo per co-creare la prossima serie comica Lavoro del giorno per Temple Hill e Lionsgate TV.

Il multi-trattino sarà presto visto nella serie comica di Apple TV+ Il Premio Grande Porta da David West Read, lo scrittore vincitore di un Emmy e produttore esecutivo dietro L’insenatura di Schitt.

L’Olanda è rappresentata da CAA, Atlas Artists e Ziffren Brittenham.