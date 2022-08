Marvel e Hulu hanno redento il franchise di Predator

Il seguente articolo contiene spoiler per Predatore #1, in vendita ora da Marvel Comics.

Mentre il film di Shane Black del 2018 Il predatore non ha ucciso il franchise, ha fatto poco per garantire il successo della serie. Oltre a una misera performance al botteghino, molti fan accaniti hanno odiato il film, esprimendo frustrazione per la decisione di Shane di privilegiare l’umorismo alla suspense. Il videogioco del 2020 Predatore: Terreni di caccia ha cercato di riscattare il franchise e riparare il danno dalla visione poco brillante del film sulla Yautja. Sfortunatamente, nemmeno il ritorno di Arnold Schwarznegger nei panni dell’olandese, sotto forma di doppiaggio, potrebbe riportare il franchise al suo antico splendore.

Ora entrano Marvel Comics e Hulu, che con le loro uscite combinate hanno rivitalizzato la serie Predator in meno di una settimana. Oltre ad essere storie avvincenti e ben raccontate, la Marvel Comics Predatore # 1 (di Ed Brisson, Kev Walker, Frank D’Armata e Clayton Cowles) e quello di Hulu Preda cattura ciò che rende il franchise di Predator avvincente e unico. Attraverso la loro rinnovata attenzione su eroi riconoscibili, conflitti significativi e cattivi intriganti, le due società hanno rinvigorito la serie e l’hanno avviata verso il successo futuro.

RELAZIONATO: Le recensioni di Prey lo etichettano come uno dei migliori film del franchise di Predator

Gli eroi riconoscibili sono l’ancora di salvezza di qualsiasi storia di successo – Predatore # 1 e Preda presentano alcuni dei protagonisti più umani di qualsiasi storia di Predator mai vista. Tanto per cominciare, entrambi i personaggi sperimentano una perdita personale che, sebbene tragica, li incoraggia a perseguire il loro cacciatore con un abbandono sconsiderato. In Predatore # 1, la narrazione è incentrata su Theta, una giovane donna in missione per uccidere la Yautja che ha ucciso i suoi genitori proprio di fronte a lei. Anni dopo, la guerriera soffre ancora di disturbo da stress post-traumatico, perseguitata dalle immagini del corpo lacerato e mutilato di sua madre. Questo evento la lascia amareggiata dal dolore, un’emozione con cui i lettori possono entrare in empatia in modo profondo e significativo. Il dolore di Theta si trasforma in vendetta, poiché è evidente che farà di tutto per trovare l’assassino dei suoi genitori, anche a scapito di se stessa.

Naru, il protagonista di Hulu’s Preda, rispecchia la tristezza di Theta, ma invece di perseguire la vendetta, combatte per preservare la pace per i suoi fratelli Comanche. La giovane guerriera mostra un feroce desiderio di contrastare la distruzione, non perché stia cercando vendetta per la morte di suo fratello Taabe, ma perché ha bisogno di proteggere la sua tribù. Pertanto, il suo viaggio eroico è imperniato sul dovere, l’onore e il coraggio di diventare il vero sé. La tragedia di Theta dentro Il predatore Il numero 1 suscita empatia, ma il coraggio di Naru ispira speranza. Proprio come l’olandese degli anni ’87 Predatoreè un personaggio ammirevole, uno per cui il pubblico può fare il tifo perché non si arrende mai, anche quando le probabilità sono contro di lei.

RELAZIONATO: RECENSIONE: Marvel’s Predator #1

Il 99% dei Predator ucciderebbe la propria preda, ma Predatore # 1 e Preda mettere in evidenza alcune opzioni inaspettate per la specie. Sia Theta che Naru entrano in stretto contatto con uno Yautja e nessuno dei due eroi viene massacrato sul posto. Mentre l ‘”umanità” di Yautja è stata un tratto distintivo fin dall’inizio, Marvel Comics e Hulu scelgono di amplificare queste qualità per un effetto drammatico. In entrambe le storie, l’empatia del Predator gioca un ruolo determinante, poiché il cacciatore sceglie di risparmiare la loro preda indifesa. Questa azione ricorda al pubblico che la Yautja può, sia per scelta che per disegno, risparmiare vite “innocenti”.

Che vogliano ammetterlo o meno, la maggior parte dei fan apprezza il franchise di Predator per due semplici motivi. Uno, lo Yautja sembra dannatamente bello, e due, le scene di morte sono davvero fantastiche. Tuttavia, per garantire il successo della serie per il prossimo decennio – o secolo se i fan lo vogliono – lo stesso Predator deve crescere come un mostro. Per fortuna, Marvel Comics e Hulu hanno già spianato la strada al successo futuro integrando le parti migliori del franchise in mondi nuovi e fantasiosi.