Maggie è ufficialmente rinnovata per la stagione 2 su Hulu?

Stai lottando per trovare qualcosa di nuovo da guardare?

Non Probabile. Dopotutto, hai Hulu. Di proprietà di The Walt Disney Company, il servizio di streaming americano ha probabilmente prodotto alcune delle più grandi serie TV contemporanee. Che ti piaccia l’horror, l’umorismo o tutto il resto, c’è uno spettacolo – e un abbonamento, letteralmente – con il tuo nome sopra.

Uno degli ultimi titoli per invogliare gli abbonati è Maggie.

Interpretato dalla straordinariamente talentuosa Rebecca Rittenhouse, il personaggio titolare è un sensitivo sommerso da visioni. Visioni che rivelano il futuro dei suoi amici, della sua famiglia, dei suoi clienti e non solo.

Tuttavia, le cose diventano particolarmente complicate quando intravede il proprio destino.

A proposito di destino, qual è esattamente il destino della serie stessa? Maggie è stata rinnovata per la stagione 2 su Hulu?

ancora dal trailer ufficiale di Maggie, Hulu

Maggie è stata rinnovata per la stagione 2?

No, né Hulu né i creatori della serie hanno annunciato un rinnovo della seconda stagione per Maggie.

È scoraggiante ma, soprattutto, sono i primi tempi. Tutti i 13 episodi della nuova serie sono stati rilasciati simultaneamente su Hulu mercoledì 6 luglio 2022.

Anche se alcuni spettatori hanno lavorato rapidamente allo spettacolo, ci saranno senza dubbio ancora molti fan che lavoreranno su tutte le puntate. Come per tutti i nuovi spettacoli, è importante che lo streamer valuti i dati di visualizzazione per un ampio periodo di tempo per garantire se una serie è abbastanza popolare per il rinnovo.

Con questo in mente, prevediamo che le notizie sul rinnovo potrebbero emergere già nell’agosto 2022.

Per quanto riguarda il fatto che la stessa commedia romantica richieda un altro round, c’è sicuramente il potenziale per continuare ulteriormente le cose con il personaggio centrale. Chiedi a Rebecca…

Maggie | Rimorchio ufficiale | Hulu BridTV 10483 Maggie | Rimorchio ufficiale | Hulu https://i.ytimg.com/vi/YjVNZIUw9ek/hqdefault.jpg 1033826 1033826 centro 13872

Rebecca Rittenhouse vede Maggie come sensale

Durante una recente conversazione con Entertainment Weekly, a Rebecca Rittenhouse è stato chiesto cosa le sarebbe piaciuto vedere per Maggie in una potenziale seconda stagione:

“Mi piacerebbe vederla usare i suoi poteri magari in un modo diverso. Forse pensa che sia un modo migliore per usarli, ma forse alla fine non è un modo migliore, non lo so. Forse cerca di fare il sensale e questo potrebbe esplodere in un modo divertente.

Ha aggiunto: “Si tratta di metterla in situazioni scomode”.

Con il formato dell’episodio di circa 20 minuti, sarebbe bello vedere Maggie incontrare scenari sempre più imbarazzanti. Rimane una grande domanda. Rebecca vuole vederlo, ma il pubblico?

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ho appena visto l’intera stagione di #maggie su Hulu ora ho bisogno di una stagione 2 — yeah ok (@vodkajuic) 7 luglio 2022

“Non vedo l’ora che arrivi la stagione 2!”

È già chiaro che ci sono molti fan che non vogliono che Maggie venga cancellata, esprimendo le loro speranze per la stagione 2 su Twitter.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ho appena terminato l’INTERA stagione di #Maggie su @hulu ed è stato davvero bello. Mi ha parlato a TANTI livelli e ha messo alcune cose in prospettiva per me. Se non l’hai ancora fatto… GUARDALO!! Non vedo l’ora che arrivi la stagione 2! Grande cast! #RayFord come Angel è VITA!! — Triplo 8 thread (@threads_8) 10 luglio 2022