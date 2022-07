Maggie di Hulu esplora una nuova prospettiva per i sensitivi

Quanto segue contiene spoiler per la prima stagione di Maggie, attualmente in streaming su Hulu.

A prima vista, l’ultima sitcom di Hulu Maggie potrebbe sembrare prevedibile, sia per i suoi spettatori che per il suo protagonista psichico allo stesso modo. La protagonista, Maggie (Rebecca Rittenhouse), è una sensitiva trentenne con un nuovo gruppo di amici e una vita sentimentale complicata, che ricorda altre commedie romantiche come quella di Hulu. Come ho incontrato tuo padre, così come di Paramount+ iCarly riavviare. Non ha problemi ad aprire un’attività in proprio per capriccio e ha avuto la stessa migliore amica fin dall’infanzia.

Nel primo episodio, Maggie incontra il suo principale interesse amoroso, Ben, quando fa letture psichiche. Si sono trovati d’accordo abbastanza rapidamente dopo che si è vista sposare con lui in una visione, ma la interrompe rapidamente dopo aver avuto una visione contrastante di lui che sposa la sua fidanzata di nuovo, di nuovo, Jessie. È durante tutta la stagione, mentre Maggie equilibra tra il mondo normale e il mondo psichico, che lo spettacolo fornisce un’interessante nuova visione della sua solitudine e isolamento come sensitiva.

Durante la prima stagione della serie, Maggie si ritrova ad aprire una nuova attività, a legare con il suo nuovo gruppo di amici e a cercare di far funzionare una relazione romantica con un ragazzo insipido di nome Daniel. Anche se c’è una chiara scintilla tra Maggie e Ben, lo spettacolo dà il meglio quando non è incentrato sul romanticismo. MaggieL’episodio più importante è la Stagione 1, Episodio 10, “Un invito misterioso ti aspetta”.

Maggie e il suo mentore sensitivo, Angel, vengono entrambi invitati a un convegno di sensitivi. La svolta dell’evento è che l’ospite ha assunto un attore per fingere di essere un sensitivo e tutti devono capire chi è l’attore. È qui che lo spettacolo entra davvero in gioco. Maggie trova l’attore abbastanza facilmente, ma quando dichiara che è lui il falso, si rivolge a Maggie e dice a tutti che lei è l’attore. Tutti i sensitivi concordano quindi sul fatto che Maggie sia la falsa (mentre Angel non si trova da nessuna parte), decidendo che non è una di loro.

Maggie chiama quindi la sua migliore amica, Louise, nella speranza di provare quel senso di appartenenza. Invece, l’intero gruppo di amici risponde al telefono. Dicono a Maggie che stanno uscendo in gruppo e che se lei sceglie di unirsi, è meglio che non “rovini tutto” o “rovinalo” per loro con le sue visioni. Gli amici di Maggie non sono come i sensitivi alla convention. La amano sinceramente e la accettano, poteri e tutto il resto. Lo spettacolo avrebbe potuto facilmente essere sostenuto dagli amici di Maggie durante la chiamata e incoraggiarla a tornare a casa.

Invece, MaggieLa scelta di far sentire Maggie esclusa sia dal gruppo di sensitivi che dal suo gruppo di amici porta a uno sguardo affascinante ai suoi sentimenti di isolamento come sensitivo che vive tra non sensitivi. Attraverso l’aver involontariamente Amy e Jessie scavare sui poteri di Maggie, gli spettatori capiscono Maggie come personaggio. Come altri sensitivi televisivi, Maggie lotta con la gestione dei suoi poteri insieme alla sua vita reale. Unica in questo spettacolo in particolare è la solitudine che Maggie sperimenta a causa dei suoi poteri.

Si sente intrappolata tra due mondi, come se non fosse abbastanza mistica per i sensitivi o abbastanza normale per i suoi amici. Le capacità di Maggie sono estremamente importanti per lei, ma spesso la fanno sentire sola e fuori posto. La dinamica più interessante di Maggie è con Angel, il sensitivo che la guida, e Abby, il sensitivo a cui lei fa da mentore. Se la serie di Hulu verrà rinnovata per un’altra stagione, si spera che continuerà a mettere Maggie in mezzo ad altri sensitivi, dove potrà finalmente iniziare a sentirsi parte di lei.

